Lirica e solidarietà con Picone e Ruscelli al Circolo Aurora

Il Bologna dei sorrisi
26 ott 2025
QUINTO CAPPELLI
Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, e l’Associazione Futura, presieduta da Tommaso Venturelli, continuano la...

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila, e l’Associazione Futura, presieduta da Tommaso Venturelli, continuano la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo da donare all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, nell’ambito del progetto ’L’ecografo salva la vita’ per il reparto di Medicina interna. In questo contesto e per contribuire alle scopo, il duo Pietro Picone tenore e Andrea Ruscelli pianista si esibirà nel concerto di beneficenzaMusica e solidarietà’, in programma alle 20.30 al Circolo Aurora di Forlì, in corso Garibaldi, 80. Anticipa Picone: "Sarà un’occasione per assistere ad un concerto lirico che vedrà l’esecuzione di brani tratti dall’opera lirica italiana Verdi, Puccini, Leoncavallo, canzoni napoletane, brani di Morricone, Rachmaninov e nello stesso tempo ci sarà anche l’occasione di fare della solidarietà. Vi aspettiamo numerosi".

Per prenotare i biglietti, del costo di 15 euro, occorre telefonare al 320.4305060.

Il costo dell’ecografo è di 10.000 euro; il Lions Forlì Valle del Bidente mette a disposizione 4.000 euro di fondi propri e chiede di contribuire alla campagna per i restanti 6.000 euro. È possibile contribuire all’acquisto dell’ecografo portatile anche mediante donazione spontanea collegandosi alla piattaforma on line www.ideaginger.it/progetti/l-ecografo-salva-la-vita.html (info: presidente@lionsforlivalledelbidente.it; 329.2220558).

Quinto Cappelli

