L’Irst: "Nel 2023 l’Ausl pagò tutto". Ma ecco il testo (sparito ieri dal sito) sui "3,2 milioni non riconosciuti"

Fa discutere l’equilibrio economico dell’Irst di Meldola, dopo che il Carlino ha citato ieri, dalle carte pubblicate dallo stesso istituto, mancati trasferimenti per quasi 3,2 milioni euro da parte dell’Ausl Romagna (relativi al 2023) e "scenari di perdite significative fino al 2026". L’istituto ha smentito ieri la ricostruzione, parlando di titoli "falsi e fuorvianti" e rivendicando il "riconoscimento integrale" da parte dell’Ausl "delle somme pattuite dall’accordo di fornitura sottoscritto tra le parti".

In merito al bilancio 2024 invece, l’ente scrive in una nota: "L’Ausl ha attivamente contribuito al raggiungimento del pareggio, riconoscendo le prestazioni erogate in misura superiore rispetto a quello originariamente previsto dall’accordo". Siccome il rendiconto 2024 non è ancora stato pubblicato, ci eravamo limitati a scrivere che era in pareggio. Infine, il titolo della prima pagina è stato definito "allarmistico e non coerente con il piano di azioni di sviluppo e ottimizzazione, accompagnato dal bilancio preventivo pluriennale 2025-27 a pareggio, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo scorso".

In sostanza, l’Irst sostiene ora che l’Ausl nel 2023 avesse pagato tutto. Eppure nel verbale del bilancio previsionale 2024 (che potete leggere in questa stessa pagina), l’Irst scriveva che "anche nel 2023 si conferma una quota significativa (quasi 3,2 milioni di euro) di valore prestazionale su residenti romagnoli non riconosciuta da parte dell’Ausl Romagna in applicazione all’accordo di fornitura". Parole che paiono inequivocabili.

Il documento, sottoscritto dal presidente Fabrizio Miserocchi e dal segretario Emanuele Zavoli, era visibile nella sezione ‘Società trasparente’, alla voce ‘Bilanci’, sul sito internet dell’istituto. Almeno fino a ieri mattina. Nel pomeriggio, quel verbale è sparito: restano i rendiconti consuntivi e preventivi in formato pdf o excel. Il Carlino aveva chiesto riscontri che motivassero una smentita che, apparentemente, contraddiceva ciò che l’Irst stesso aveva messo nero su bianco. Senza, per ora, ricevere risposta.

La situazione ha destato anche l’attenzione dei sindacati, Cgil, Cisl e Uil del territorio romagnolo: "Stiamo seguendo attentamente e da mesi, la situazione dell’Istituto – spiegano in una nota a firma congiunta –. Abbiamo già richiesto un incontro alla Conferenza territoriale socio-sanitaria della Romagna. Si definisca una progettazione che possa dare nel lungo periodo una prospettiva all’Istituto e soprattutto alla Rete Oncologica Romagnola. Tutto ciò nell’interesse della cittadinanza e delle professionalità che ci operano".