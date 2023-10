"Liscio, è già una vittoria". Maratona di concerti al via

Si chiama ‘Vai liscio’ ed è una maratona di concerti pensata per valorizzare la musica da ballo dell’Emilia-Romagna. La finalità è alta: la kermesse prenderà il via questo venerdì a Faenza, nell’ambito del Mei, proseguirà fino a febbraio 2024 ed è finalizzata a sostenere la candidatura del liscio a patrimonio dell’umanità Unesco. Il programma, promosso dalla Regione e realizzato in collaborazione con il Mei ed Entroterre, include concerti che si terranno nei teatri, nei musei, nei cinema e nelle balere di tutta la Regione; due sono gli appuntamenti nel forlivese.

Il primo sarà il 24 novembre a Bertinoro, in teatro, dove andrà in scena ‘Nel ventre della balera’, uno spettacolo con Fogliazza Emanuele Cappa, chitarra. Musiche originali di Stefano Melone ed Emanuele Cappa. Poi ancora il 20 gennaio a Modigliana nel teatro dei Sozofili con i Violini di Santa Vittoria. Forlì stessa è particolarmente interessata alla candidatura Unesco, ed e proprio in un’ottica di valorizzazione che sta portando avanti dal 2021, ogni settembre, la tre giorni del festival ‘Cara Forlì’, tutto dedicato al ballo regionale per eccellenza. "Penso che ogni candidatura, anche qualora non dovesse andare a buon fine, sia già in sé una vittoria: lo dimostra la candidatura del liscio alla lista Unesco del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità che sta già dando i suoi frutti – commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori – , infatti si stanno moltiplicando festival e concerti in tutta la regione: si guarda con più attenzione alle orchestre storiche da ballo, nascono nuovi gruppi di musicisti giovani, si sperimentano inediti incroci con musicisti di altri generi. In questa riscoperta gioca un ruolo questa rassegna, una delle poche che copre tutta l’Emilia-Romagna, caratteristica non usuale in una terra ancora programmata su base cittadina o provinciale, giustamente coordinata da Ater, l’ente cui affidiamo il compito di qualificare sempre più i teatri della nostra regione. Abbiamo anche fiducia che la candidatura del Liscio affiancherà e porterà bene alla sfida lanciata da Rimini per essere nominata Capitale italiana della cultura 2026, con un progetto in cui il popolare si fonde con la cultura cosiddetta alta e che unisce Rimini con tutti i comuni alluvionati della Romagna, con lo spirito di chi cerca una riscossa proprio a partire dalla promozione culturale". Il progetto ‘Vai liscio’ si completa di un sito internet – www.vailiscio.it – che, oltre a racchiudere il programma completo dell’evento, si propone di fungere da banca dati, documentando le diverse esperienze legate al liscio che prenderanno vita in questi mesi.

s. n.