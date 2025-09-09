Liscio, esulta il Comune. In due serate oltre 3mila presenti: "Attrattivi anche da altre regioni"

In piazza ad assistere alla quinta edizione di ‘Cara Forlì - La Grande Festa del Liscio’ sono state oltre 3mila persone nei due giorni di manifestazione. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Forlì e organizzato in collaborazione con la famiglia di Secondo Casadei e il sostegno della Regione Emilia Romagna, ha visto salire sul palco di piazza Saffi i grandi big del liscio, le più importanti orchestre di Romagna e due ospiti d’eccezione: Bobby Solo e Alan Sorrenti. Posti a sedere esauriti per entrambe le serate – mille le sedute collocate all’interno dell’area spettacolo, ingresso gratuito – e centinaia le persone in piedi lungo le transenne, tantissime quelle che si sono accomodate nei tavolini e nei bar intorno alla piazza. "Una straordinaria macchina organizzativa", sottolinea una nota diffusa dal municipio.

La kermesse è nata nel 2021 per rilanciare la grande tradizione del liscio. "Ha assunto quest’anno un significato ancora più forte e identitario nell’ambito della candidatura di Forlì Capitale italiana della Cultura 2028, promossa insieme al Comune di Cesena", è l’analisi che ne fa il Comune. "Cara Forlì è diventata un appuntamento fisso a livello nazionale per celebrare la cultura del liscio – aggiunge il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini –. Per due giornate, piazza Saffi si è trasformata nel cuore pulsante della tradizione romagnola, con un pubblico proveniente dall’intera Regione ma anche da Toscana, Marche, Lombardia, Veneto e Umbria. Le ragioni di questo successo sono molto semplici: ‘Cara Forlì’ parla alle nuove e vecchie generazioni attraverso la storia, la musica e i valori della nostra terra, intreccia le radici e le tradizioni dei nostri nonni con l’entusiasmo dei giovanissimi, che sempre più spesso riscoprono e si appassionano a una cultura che è parte integrante e sostanziale del nostro patrimonio genetico".

Proprio per questo, come aveva anticipato sabato sera dal palco di piazza Saffi, "il liscio non può che rappresentare una colonna portante del dossier che ci apprestiamo a depositare, in collaborazione con Cesena, per Forlì Capitale Italiana della Cultura 2028". I ringraziamenti del primo cittadino sono andati anche a Riccarda Casadei e tutta la famiglia di Secondo Casadei, Mario Russomanno, autore del libro ‘Da Il Pensiero Romagnolo a YouTube. L’emozionante avventura mediatica del Liscio’, l’assessora Gessica Allegni per il contributo che la Regione ogni anno rinnova a Cara Forlì, Giordano Sangiorgi e tutti gli artisti che si sono esibiti con grande energia e professionalità sul palco di piazza Saffi.

"Per questa Amministrazione – prosegue il sindaco –, Cara Forlì rappresenta un punto fermo e un elemento di orgoglio. Siamo già al lavoro per organizzare la prossima edizione con la speranza e la fiducia di farlo nel ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2028".

Matteo Bondi