Liscio Grande successo con 3.500 persone

È un bilancio positivo quello della terza edizione di ’Cara Forlì’, la rassegna musicale dedicata alla tradizione del liscio romagnolo promossa dal Comune di Forlì, in collaborazione con le famiglie di Secondo e Raoul Casadei e di Carlo Brighi, sostenuta dall’assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna. Oltre a far registrare il tutto esaurito nei 1000 posti in platea, in entrambe le serate, con il meccanismo delle prenotazioni andato in tilt nel giro di un paio di settimane, altre 1500 persone hanno ballato e cantato sulle note dei tre giganti del liscio. Per un totale di 3.500 presenze in due giorni di manifestazione.

"Un’edizione senza precedenti – spiega soddisfatto il sindaco Zattini –, in cui la Romagna l’ha fatta da padrone, anche in termini di pubblico". Infatti, secondo i primi dati diffusi dall’ufficio turismo del Comune, la Romagna ha espresso il 70% dei prenotati di cui la metà provenienti dalla provincia di Forlì-Cesena. Dall’Emilia, in particolare da Parma, Ferrara, Modena e Bologna sono giunte il 20% delle prenotazioni e il restante 10% da altre regioni: Lombardia, Veneto e Marche.

Grande successo anche per la proiezione allo Iat dei tre docufilm che raccontano la storia del liscio e per il libro dedicato alla vita di Zaclèn, Secondo e Raoul Casadei. "Il richiamo delle nostre radici e del folklore popolare hanno trainato la partecipazione dei romagnoli in questo percorso di consacrazione della città come culla di una tradizione che si candida a diventare patrimonio immateriale dell’Unesco – continua il sindaco –. Noi crediamo che questa musica sia la vera anima popolare della Romagna, una tradizione di cui andare orgogliosi e condividere con le future generazioni". Ma il programma estivo continua anche a settembre con numerosi eventi in centro storico.

"Il ricco calendario di spettacoli e concerti della stagione estiva ha avuto un altissimo indice di gradimento – spiega l’assessore Andrea Cintorino –, a parlare sono i numeri: 35 gli eventi ospitati alla Fabbrica delle Candele con una partecipazione di 5mila persone, 53 all’arena San Domenico con un pubblico di 12mila spettatori. A questi si aggiungono gli 11 del centro per un totale di 1520mila presenze. I tre contenitori dell’estate hanno saputo intercettare i gusti del pubblico puntando sulla qualità e varietà dei contenuti".