Lista Pace Terra e Dignità alle Europee:. Biserna in campo per la raccolta firme

Giancarlo Biserna, ex vicesindaco di Forlì, aderisce al Comitato locale che raccoglie le firme affinché la Lista Pace Terra e Dignità, creata da Michele Santoro e Raniero La Valle, possa presentare il simbolo alle elezioni Europee. Per raggiungere il non facile obiettivo delle 75mila firme necessarie, lo stesso Biserna invita quindi chi è interessato ad apporre la propria.

"In città penso che dobbiamo fare la nostra parte – dice Biserna – in una fase in cui sulla pace e sulla guerra non non c’è assolutamente chiarezza da una parte e dall’altra degli schieramenti. Tutti tifano per la pace, ma non fanno altro, tifano e basta. E allora penso sia giusto dare una mano a chi mette la pace in testa a tutto. A Forlì attorno a questa battaglia ci sono Rifondazione Comunista e pochi altri, tra cui io. Verranno fatti alcuni banchetti – conclude – ma si può andare ogni mattina, in Comune all’Urp, a firmare".