L’istituto nel nome di Ruffilli. Qui tanti i progetti educativi

I fatti, terribili, avvenuti venerdì mattina in via Romanello sono noti. Meno, forse, lo è il luogo che ha fatto da cornice all’accoltellamento, l’istituto professionale ‘Ruffilli’, scuola alla quale tutti i protagonisti dell’aggressione sono iscritti.

Innanzitutto è intitolato a Roberto Ruffilli, professore universitario e senatore assassinato dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Un nome, quello di Ruffilli, che porta con sé una forte responsabilità: quella di portare avanti il suo ricordo come simbolo di partecipazione democratica e cittadinanza attiva, all’insegna di valori molto lontani dalla violenza e dallo scontro fisico di cui si sono macchiati gli studenti coinvolti nella rissa.

Attualmente, la scuola conta 644 studenti distribuiti in 27 classi. L’istituto nasce nel 2014 dalla fusione degli storici ‘Melozzo’ e ‘Oliveti’, e offre diversi percorsi formativi: Agricoltura e sviluppo rurale (le cui lezioni sono a Roncadello), Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Servizi commerciali con indirizzo logistica import-export, Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria, e il corso serale per i servizi socio-sanitari. Proprio l’educazione civica, fondamento del pensiero ruffilliano, rappresenta uno dei cardini dell’attività didattica dell’istituto. Tra i progetti più recenti spicca ‘#Citizenkit’, dedicato al tema ‘Anna Kuliscioff: una donna per le altre e per gli ultimi’, attivo nell’anno scolastico 2024-25. Il percorso, organizzato proprio dalla Fondazione Ruffilli, invita gli studenti a riflettere sui temi dell’emancipazione femminile, della solidarietà e dell’impegno sociale, attraverso laboratori e incontri. L’anno precedente, invece, la scuola ha partecipato a un percorso dedicato al sistema alimentare globale e alle sue implicazioni etiche, ambientali e sociali. I ragazzi hanno toccato insieme anche altri temi cruciali, come la cittadinanza europea, la memoria, la legalità e la sostenibilità. Insomma, sono molti i progetti che accompagnano i giovani verso la consapevolezza.

Ogni 16 aprile, data dell’assassinio di Roberto Ruffilli, la scuola partecipa inoltre alle commemorazioni: momenti che non si limitano a ricordare un evento tragico, ma diventano occasione di riflessione collettiva sui valori della responsabilità e del dialogo, che furono al centro del pensiero del senatore, teorico del ‘cittadino come arbitro’. Per poterlo davvero mettere in pratica, però – Ruffilli lo sapeva bene – bisogna prima saper vigilare su se stessi.