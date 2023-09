L’Italia che fu tra canzoni e tv Graziani a Castrocaro si sdoppia

Un appassionante viaggio nella storia della musica e della televisione attende gli spettatori che questa sera sceglieranno di trascorrere qualche ora di spensieratezza e dolce malinconia in piazza Machiavelli a Castrocaro, teatro alle ore 21 dello spettacolo ‘Quelli della domenica tra canzoni della tv e i molleggiati’.

Uno show che ripercorre gli anni "dal dopoguerra al boom economico, dal bianco e nero al colore, dall’avanspettacolo alle sigle tv, in pausa carosello e pubblicità, seguendo un flusso emotivo spazio temporale che ci riporta dentro la nostra bolla amniotica", spiegano i protagonisti Gabriele Graziani e Enrico Farnedi, rispettivamente voce e polistrumentista (ukulele, pianoforte, voce) del gruppo ‘Quelli della domenica’.

Artisti noti a livello locale ma non solo. Graziani è cantante, autore e poeta, attivo dal 1996 con la band Equ, già sul palco del teatro Ariston di Sanremo; ha collaborato artisticamente con i fratelli Gazzè, Bergonzoni, Pizzul e Santamaria, solo per citare alcuni nomi, e vanta premi prestigiosi quali il Bindi 2014 e il Lauzi 2015, il Primavera live Festival, il Musicultura, ma anche riconoscimenti come autore teatrale e poeta. Farnedi, trombettista dal talento poliedrico, è stato partner in studio e sul palco di artisti del calibro di Enzo Jannacci e Cesare Cremonini, Vinicio Capossela e The Goodfellas.

Graziani si esibirà anche nell’ambito del duo ‘I molleggiati’, formato assieme a Michele Barbagli, virtuoso di vari strumenti, da dieci anni al fianco degli Equ, già applaudito in tutta Europa e in alcuni club di Manhattan e Brooklyn. ‘I molleggiati’ rivisiteranno la prima parte della carriera di Adriano Celentano, proponendo un repertorio "che diverte per ironia e leggerezza, ma che colpisce e fa riflettere per le tematiche legate all’ecologia e la corsa alla modernità, alimentata dal boom economico dell’epoca".

L’ingresso è libero. La serata è organizzata dal consorzio di promozione turistica Castrumcari con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Francesca Miccoli