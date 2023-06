Lite sui fondi "Provincia al verde" "Risposte superficiali, forse è in malafede"

Dopo il vertice a Roma con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, il clima si è rapidamente riscaldato, dando vita a uno scontro che è sia politico (centrosinistra contro centrodestra, in particolare Pd contro Fratelli d’Italia) sia istituzionale, visto che contrappone governo centrale ed enti locali. Venerdì, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca ha dato l’allarme al Confartigianato day a Sarsina prendendo di mira il Governo: "I comuni e la Provincia sono ormai al verde: non hanno i soldi per gli interventi d’emergenza su frane e ripristini, se non arrivano fondi non possono aprire altri cantieri. E se non viene nominato il commissario la ricostruzione è a rischio".

Il governatore dell’Emilia Romanga Bonaccini ha ripreso la questione al termine del tavolo a palazzo Chigi sull’alluvione: "Sulle infrastrutture, in particolare strade comunali e provinciali, perché delle statali si occupa il ministero, più l’intervento sulle sponde arginali noi stimiamo attorno a 1,8 miliardi, euro più euro meno. Questa è la parte più emergenziale. Ma quelle risorse oggi non ci sono: non vanno confusi con i circa due miliardi indicati, che prevedevano per esempio gli ammortizzatori sociali".

Contesta questa versione il centrodestra con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami (FdI). "Qualcuno parla non guardando l’interesse del territorio ma altro – dichiara –. Mi riferisco alla postura politica che vedo in Emilia-Romagna, non da parte del governatore Bonaccini ma di molti altri amministratori, che vogliono alzare l’asticella della polemica a prescindere dalla risposta".

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha attaccato Enzo Lattuca che è sia sindaco di Cesena che presidente della Provincia: "Interviene strumentalmente sulle risorse impiegate per gli interventi di somma urgenza: stima 1,8 miliardi di euro e nell’incontro a Palazzo Chigi il Governo ha chiesto l’elenco degli interventi, ma nessuno l’aveva. Il Governo ha chiesto di verificare le priorità, se ci sono centri abitati e aziende ancora isolate, quali sono le caratteristiche delle frane, e non gli hanno saputo rispondere. La Regione e le province a guida Pd vogliono impedire la ripartenza della Romagna. Fanno richieste superficiali per impedire risposte puntuali: non funziona così". Secondo la deputata del partito di Giorgia Meloni, "o Lattuca fatica a capire le parole dei Ministri, oppure è in malafede: il Governo non ha mai detto che non ci sono i soldi e bisogna fermare le opere avviate con somma urgenza, ma ha semplicemente specificato che da qui in avanti gli interventi devono essere comunicati. Nulla di strano: si deve sapere con precisione cosa si sta facendo sul territorio".

C’è un ulteriore aspetto su cui Buonguerrieri critica duramente la Regione: "Abbiamo richiesto di sapere quali criticità esistevano per strade o argini prima dell’alluvione. Per regolamento a questa richiesta si dovrebbe rispondere entro cinque giorni, mentre ci è stato scritto che lo faranno solo tra 131 giorni rendendo quindi impossibile qualsiasi controllo. Evidentemente vogliono nascondere qualcosa".