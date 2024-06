Lite davanti al supermercato con lo spray al peperoncino

Forlì 27 luglio 2024 - Spiacevole episodio nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, davanti al supermercato Famila di via Bentivoglio, vicino a viale Vittorio Veneto. E' infatti scoppiata una lite fra alcuni alcuni giovani stranieri davanti all'ingresso del market e qualcuno di loro ha estratto dello spray al peperoncino particolarmente urticante, spruzzandone una notevole quantità. L'apertura delle porte ha fatto entrare la sostanza all'interno dello stesso supermercato e alcune commesse hanno dovuto ricorrere all'intervento dei sanitari.

Fortunatamente nulla di grave alla fine né nella rissa, né per i clienti e dipendenti del supermarket, ma non sono mancati attimi di concitazione e anche di preoccupazione per la lite e per il fatto che dei giovani abbiano utilizzato il pericoloso spray. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno evacuato l'esercizio commerciale e poi areato il locale riportando la situazione alla normalità.