L’Iti Marconi omaggia il ’suo’ eroe. Un nuovo spazio intitolato a Sirotti nella scuola dove aveva studiato

A cinquant’anni dalla morte, la città ricorda il suo giovane eroe, il controllore Silver Sirotti, in servizio nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1974, morto a 24 anni per salvare alcuni passeggeri dal rogo dell’Italicus, in uno degli attentati neofascisti più gravi degli anni ‘70. E, tra le molte commemorazioni, non poteva mancare quella che gli ha dedicato l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Guglielmo Marconi (situato in viale della Libertà 14) la scuola presso la quale Sirotti si era diplomato nel 1968: ora infatti la biblioteca scolastica, rinnovata con una nuova catalogazione e modalità di consultazione del patrimonio librario e con la riorganizzazione degli spazi, porta il suo nome.

"Quando per accedere alla piattaforma per il prestito digitale ci hanno chiesto quale fosse il nome della biblioteca – spiega Tamara Molena, una delle tutor del progetto – non abbiamo avuto dubbi". All’ingresso dell’Istituto, alcuni cartelloni raccontano, con immagini e testi, i fatti più salienti accaduti nei cosiddetti "anni di piombo", mentre l’inaugurazione della nuova biblioteca è stata preceduta da un incontro con il ricercatore Domenico Guzzo sul tema della violenza politica nell’Italia degli anni Settanta.

Al taglio del nastro, accanto al dirigente scolastico Marco Ruscelli, c’era Franco Sirotti, che da decenni collabora con le istituzioni cittadine perché suo fratello non sia dimenticato.

Quattro studenti dell’Istituto hanno accolto, nello spazio della rinnovata biblioteca, le autorità presenti, il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessora Paola Casara e si sono alternati nel raccontare la tragica vicenda di Silver: dalla "bomba sulla quinta carrozza, che non doveva esplodere nella galleria nei pressi di San Benedetto in Val di Sambro, ma a Bologna, una città da sempre governata dalla sinistra", e poi ancora "Silver, che trae in salvo due ragazzi e poi muore nell’incendio". E hanno illustrato anche il lavoro di ristrutturazione della biblioteca, l’acquisizione di nuovi libri, la schedatura di quelli già presenti, la consultazione attraverso la piattaforma dedicata, i nuovi tavoli per la lettura, con al centro l’accesso per la ricarica del computer.

"Dopo cinquant’anni, il ricordo di Sirotti è ancora vivo – conclude il sindaco Zattini –. Ho definito questo ’l’anno di Silver’, la cui memoria ci fa crescere come comunità".

Paola Mauti