Scrivo questa lettera perchè se mi trovassi nella stessa situazione in cui è oggi il precedente sindaco Davide Drei, l’ex assessore Marzocchi e il dottor Vittorio Severi mi farebbe piacere che qualcuno scrivesse quanto ho da dire.

Leggo sui giornali delle vicissitudini giudiziarie che attraversano le loro vite e di questo sono dispiaciuto. Sono dispiaciuto perchè sono convinto, pur non conoscendo bene la vicenda della quale sono chiamati a rispondere, della loro innocenza. È una convinzione che deriva dall’aver lavorato quasi quarant’anni nel Comune di Forlì e di sapere come molte volte sia difficile se non impresa ardua tradurre nella buona amministrazione i dettami previsti dalla legge. E sono persuaso che in certi contesti e circostanze la buona fede sia dirimente.

I capi d’accusa che vengono formulati a carico di queste tre persone (oltre ai due sopra citati, c’è Gianfranco Marzocchi) non sono acqua fresca e nemmeno le condanne che vengono richieste dalla magistratura.

E poi, al di là e oltre quello che sarà il giudizio processuale, voglio mettere in conto anche un altro tipo di pena. Mi riferisco a quella che si subisce quando si va a finire (giustamente, devo dire, se oggettivamente esiste un rilievo giornalistico) sui giornali con tanto di foto. E questo ogni volta che c’è un’udienza.

E poi, per ultimo ma non in ordine di importanza, la lunghezza dei processi, lunghezza che, anch’essa oltre il giudizio di merito sugli interessati, diventa, di per sè, un’altra pena aggiuntiva.

Spero che questo processo stabilisca l’innocenza degli accusati. Lo spero per loro e per tutti i loro cari inevitabilmente toccati da situazioni le quali possano diventare per tutti solo un brutto ricordo.

Ennio Gelosi