ll ’battesimo’ di Erf a San Mercuriale. Monteverdi tra sacro e moderno

L’Emilia-Romagna Festival inaugura la 24ª edizione alle 21 all’abbazia di San Mercuriale con ‘Il vespro della Beata Vergine’, capolavoro di Claudio Monteverdi, eseguito dalla Venice Monteverdi Accademy, affiancata dall’Orchestra Lorenzo Da Ponte e dal coro Schola Gregoriana ‘Reale Corte Armonica – Asolo’. Il complesso verrà diretto da Ernest Hoetzl. Il concerto forlivese è il primo di 55 eventi con più di 600 artisti del ricco cartellone di Erf che quest’anno segue il tema ‘Classico è contemporaneo’ e che toccherà castelli, pievi antiche, teatri e piazze in 20 comuni.

L’opera di questa sera è una gemma del repertorio sacro, raramente eseguita, che combina l’eleganza del Rinascimento con l’energia rinnovata del Barocco. Il ‘vespro della Beata Vergine’ può essere definito come una musica moderna, ‘presente’ a tal punto da competere con ritmi di certe composizioni contemporanee. Sul palco di San Mercuriale salirà la Venice Monteverdi Academy, ensemble corale di musicisti professionisti, punto di riferimento nell’esecuzione filologica della musica antica. Si esibiranno le soprano Cristina Fanelli e Ilenia Tosatto; il contralto sarà interpretato da Matteo Pigato mentre i tenori da Vincenzo Di Donato, Alessio Tosi, Claudio Zinutti; le voci di basso saranno eseguite da Matteo Bellotto, Walter Testolin; infine, maestra di coro, Sheila Rech. Insieme a loro coro da Camera Reale Corte Armonica Caterina Cornaro, chiamata con il nome della regina che nel XV e XVI secolo rese la città di Asolo un centro culturale di grande rilievo. Con un repertorio che spazia dal canto gregoriano alla polifonia rinascimentale fino alle composizioni contemporanee, il coro si è esibito nelle principali città italiane e all’estero e ha registrato per diverse emittenti televisive, tra cui la Rai. Durante la serata il salmista sarà interpretato da Mariano Zarpellon.

Arricchisce il gruppo anche l’Orchestra Lorenzo da Ponte che riunisce alcuni dei migliori musicisti mitteleuropei. Tra i suoi membri figurano rinomati solisti internazionali come Salvatore Accardo Alexander Lonquich, Bruno Canino e Viktoria Mullova. Il biglietto di ingresso costa 12 euro per la navata centrale, 7 per quella laterale. Ticket ridotto per over 65 e under 25 a dieci euro. Bambini fino ai 10 anni prezzo 1 euro. I biglietti sono acquistabili su www.vivaticket.com/it/ticket/monteverdi-vespro-della-beata-vergine/236011 (è previsto un costo di commissione aggiuntivo).

Valentina Paiano