Lo sbarco di Esselunga: "Una partenza ottima, l’offerta è apprezzata"

Un’apertura che ha fatto scalpore, quella di Esselunga, che ha schiuso le sue porte ai clienti mercoledì mattina, accolta da centinaia di persone (parcheggi tutti pieni nonostante i 248 stalli a disposizione) e creato qualche ingorgo su via Ravegnana.

Gabriele Villa, direttore generale Esselunga, il punto vendita di Forlì è il secondo in Romagna dopo quello di Ravenna aperto l’anno scorso. Pensate ad altre aperture in zona?

"La Romagna per noi è ancora piuttosto scoperta ed è un peccato, perché si tratta di un territorio bellissimo e interessante. Stiamo già cercando ulteriori opportunità".

Quali caratteristiche rendono il territorio romagnolo adatto alle esigenze di Esselunga?

"Pensiamo che la qualità e la varietà dei nostri prodotti, in particolare di quelli a marchio, rispondano molto bene alle esigenze di questa fetta di consumatori. Qui si apprezza molto il buon cibo e questo va nella direzione delle nostre ricerche, orientate anche su una vasta selezione di prodotti locali e su fornitori della zona. Del resto lo vediamo bene in Emilia, dove siamo presenti con 14 punti vendita e ottimi risultati: la Romagna è per noi il naturale progresso".

Anche l’esperienza a Ravenna potrebbe essere una cartina di tornasole: come sta andando lì?

"Piuttosto bene: è un punto vendita che sta crescendo costantemente nel tempo. A Forlì la partenza è stata ottima, con un’affluenza che si è consolidata anche nei giorni successivi a quello inaugurale con numeri molto interessanti: ci sono le basi per avere buonissimi risultati".

Il punto vendita di Forlì conta 81 dipendenti, molti dei quali del territorio. Quanti sono i nuovi ingressi?

"Al punto vendita parliamo di 53 nuovi assunti, mentre al bar i nuovi arrivi sono 8. I restanti avevano già esperienza in altre sedi. Sta a significare che la maggior parte dei dipendenti sono di Forlì e dintorni: pensiamo che già questo sia un bell’aiuto per il territorio".

La vostra apertura, però, è avvenuta non senza polemiche, alcune finite in un esposto in Procura dell’associazione Confesercenti, che vi ha contestato irregolarità sul conteggio della superficie di vendita. La situazione?

"Sono problematiche che non ci stupiscono e che incontriamo regolarmente quando si tratta di aprire nuovi punti vendita. Siamo andati avanti contando anche su un buon supporto da parte dell’amministrazione".

In molti temono che il vostro arrivo, visti i già tanti supermercati, sia il colpo di grazia per negozi di vicinato e piccole realtà locali. Nella vostra esperienza queste paure si sono rivelate fondate?

"Non necessariamente. Sicuramente rappresentiamo una concorrenza in più, ma la concorrenza va affrontata, proprio come lo facciamo noi. Il segreto, per i grandi come per i piccoli, è quello di ritagliarsi un’offerta differenziata, senza mai rinunciare alla qualità del prodotto e del servizio. Se si riesce a trovare la propria dimensione, ci si rende conto che c’è spazio per tutti".

Sofia Nardi