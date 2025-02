Lo scatto in avanti di Bongiorno: "Quella foto? Un atto di vicinanza"

Nella giornata dedicata alla commemorazione delle foibe, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno si è fatto fotografare con uno striscione in cui si rivendicano come terre italiane Istria, Fiume e la Dalmazia. Non credo che il signor Bongiorno voglia aprire una disputa internazionale con Slovenia e Croazia, ma certamente, visto il ruolo che ricopre nell’amministrazione comunale, un po’ più di prudenza e di decoro non guasterebbero. Come Movimento 5 stelle forlivese, vogliamo portare un po’ di verità sulla storia di quegli anni tragici".

Questo il senso del question time presentato ieri in consiglio comunale dal grillino Eros Brunelli. Nella sua replica Bongiorno, esponente di Fratelli d’Italia, ha detto che "tra gli errori del passato c’è stato quello di nascondere quanto accaduto agli infoibati. Io mi diplomai nel 1998 e ancora in quell’anno non c’era una riga nei libri di testo su questa storia. Lo trovo vergognoso". Lo striscione, che vedete nella foto pubblicata, è stato spiegato così da Bongiorno: "Lei induce sul colore nero, evidentemente scelto per fare risaltare il bianco delle scritte, non c’è altro significato". Sul contenuto "’Terre d’Italia’ significa uno storico legame con l’italianità di quelle terre, incontrovertibile e incontestabile, uno storico legame che dopo la pulizia etnica portato avanti dai partigiani di Tito è stata cancellata. Non richiediamo nessuna annessione di Istria, Fiume e Dalmazia, delle quali rivendichiamo l’appartenenza e vicinanza culturale alla storia e lingua italiane. Mi dispiace che lei Brunelli consideri certi temi sì sensibili, ma divisivi rispetto alle responsabilità storiche. Lo spieghi. Spero non appartenga ai giustificazionisti. Spero non appartenga a chi dice che gli infoibati ’hanno meritato di finire così’". Brunelli ha replicato dicendo che "lei è vicesindaco, alcune persone si sono sentite risentite vedendo quella foto. Mi ha sorpreso, in negativo, perché lei su questi temi ha dimostrato sensibilità. Lei è vicesindaco, dovrebbe rappresentare tutti, non di una parte politica".

A prendere le difese di Bongiorno è stato Fabrizio Ragni (Fdi): "La foto alla quale fa riferimento è stata fatta durante la manifestazione organizzata domenica da FdI, partito del quale Bongiorno fa parte. Lunedì il vicesindaco ha partecipato all’evento istituzionale". Nei giorni scorsi sul tema è intervenuto anche il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone: "Basta con il negazionismo che disconosce l’orrore delle ‘foibe’ con migliaia di martiri e la cacciata di circa 350mila italiani dalle loro terre. La strage anti-italiana è stata nascosta per motivi politici e ideologici".