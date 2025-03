’Lo scemo in televisione’: nell’arte il sangue non mente

Torna domani sera alle 21.15 presso il teatro Italia a Rocca San Casciano uno spettacolo della rassegna teatrale 2024–2025. Si tratta di ‘Lo scemo in televisione’, un monologo, che poi è un dialogo, che poi è un’intervista, che poi è cabaret interpretato da Andrea Santonastaso, ma soprattutto da Pippo Santonastaso (ingresso 15 euro, ridotto 13, abbonamento 60, info e prenotazioni 376.1224452).

Un attore, figlio (e nipote) di attore, entra in scena da solo, per raccontare la carriera luminosa di due "monumenti dello spettacolo comico del nostro Paese" (il babbo e lo zio). Lo fa con il rispetto, la devozione, la memoria e la precisa documentazione di chi quella carriera l’ha vissuta da ‘figlio di...’. Lo fa fino al momento in cui si rende conto che non è in scena da solo, perché in scena con lui c’è, in carne ed ossa e, soprattutto, sketch, il protagonista di quei ricordi (l’altro non c’è più, ma è come se ci fosse). Spiega Giancarlo Dini, direttore artistico della rassegna, organizzata da Dire Fare: "Lo scemo in televisione è una biografia, ma non è una biografia, un monologo dialogato, un omaggio di un figlio ad un padre (e di un nipote ad uno zio), ma anche di un padre (ed uno zio) a quel nipote-figlio. E’ soprattutto la prova che il sangue non mente e che nelle vene di ognuno di noi scorre un ‘codice’ che inevitabilmente si tramanda per generazioni".

Andrea Santonastaso è nato a Bologna 58 anni fa, vive a Vignola, fa l’attore ed è anche conduttore radiofonico. I fratelli Mario (1937-2021) e Pippo Santonastaso (classe 1936) sono nati a Castel San Giovanni. Debuttarono come comici su Rai 1 nel 1970, portando da allora la loro arte sui palcoscenici di tutta Italia. Il titolo dello spettacolo è di Andrea, che da bambino, a chi gli chiedeva che lavoro facesse il padre, rispondeva: "Mio papà fa lo scemo in televisione".