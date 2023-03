Lo ‘Sciroppo di teatro’ porta l’Orsa a Modigliana con le sue ‘Fiabe a Colori’

Lo spettacolo ‘Fiabe a colori - storie di pace libertà’ del Teatro dell’Orsa, con musica dal vivo per bambini dai 4 anni, sarà presentato al Teatro dei Sozofili di Modigliana domenica alle 17. Esibizione artistica di e con una coinvolgente Monica Morini, musiche dal vivo al pianoforte e clarinetto di Gaetano Nenna, scenografie di Franco Tanzi, per la regia di Bernardino Bonzani, che afferma: "In un tempo che ancora vive la frattura insanabile della guerra ci sembra importante parlare di pace. E le fiabe lo fanno accendendo sentieri possibili verso l’altro".

Sono tre storie bellissime pensate per far ridere e riflettere con la pecora Beelinda che si rifiuta di brucare l’erba; la guerra dei due castelli tra il regno dei rossi e dei blu che deve cessare con l’intervento dei bambini armati; infine, il topo Federico che diventa poeta per intrattenere gli altri topi nella fredda tana durante l’inverno. E lui che chiude lo spettacolo dicendo: "Non voglio applausi e non merito alloro, perché ognuno fa il proprio lavoro". Le musiche di Mozart, Vivaldi, Bach accompagnano i giochi e i racconti.

Lo spettacolo fa parte del progetto di welfare culturale ‘Sciroppo di teatro’ a cura di Ater Fondazione, grazie a cui è possibile andare a teatro con la ricetta del pediatra: in decine di Comuni della regione bambini e bambine, con gli accompagnatori, possono andare a teatro con un voucher fornito da pediatri e farmacisti a soli 2 euro.

Il Teatro dei Sozofili si trova in piazzale Enrico Berlinguer a Modigliana; Biglietteria: tel. 348 1544901, [email protected] emr.it. Info sulla replica a Modigliana: https:www.ater.emr. ititprogetti-specialisciroppo-di-teatro-20231147.

Giancarlo Aulizio