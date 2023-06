Lo scrittore Cassani oggi alla Feltrinelli

Un altro autore protagonista alla libreria Feltrinelli in piazza Saffi: oggi alle 18 Alberto Cassani presenta il suo nuovo romanzo ‘La Bomba’ edito da Baldini+ Castoldi in dialogo con il giornalista Paolo Rambelli. Cassani (1965) è nato e vive a Ravenna e per Baldini+ Castoldi ha pubblicato anche ‘L’uomo di Mosca’ (2018) e ‘Una giostra di duci e paladini (2021)’. Al termine dell’incontro, organizzato dal Festival del Buon Vivere con la libreria, firmacopie con l’autore e aperitivo per tutti i partecipanti.