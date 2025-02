Lo scrittore Ferrante alla ‘Bauci Città’

La libreria ‘Bauci Città’ presenta a Modigliana ‘Tegumenta. Dizionario Emozionale’ domani (venerdì 14) alle 18,00 in via Saffi, 28/A, con aperitivo a cura di @pianello_modigliana e firmacopie.

Il libro edito da Mosca Bianca è di Paolo Ferrante (nella foto), docente d’arte e scrittore, nato nel 1984. La trama: forse per colpa di un terremoto nel 1978 nel paese di Tegumenta, nella casa di cura Nostra Signora delle Tegumenta muoiono tutti i pazienti, e la tragedia è ancora avvolta da un velo di mistero, anche per colpa del riserbo dei cittadini. Si parla di malattie e deformità, e di un potere occulto nascosto all’interno di quelle mura. Ma la reporter Tea De Girolamo trova i diari del direttore della clinica, e scopre una realtà oscura nascosta dietro il mistero dell’esistenza.

L’autore del libro si diploma all’Accademia di Belle Arti di Lecce con una tesi sul romanzo grafico e nel 2008 esordisce con l’albo illustrato ‘Le Commedie del Buio’. Ha lavorato come illustratore con diverse case editrici come Kurumuny, Experiences, la rivista ‘Lamantice’ e, nel settembre 2020, realizza la copertina del numero speciale ‘Illustrati’. Nel 2021 arriva è finalista al concorso internazionale Poster For Tomorrow.

Giancarlo Aulizio