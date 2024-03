Lo sfidante Graziano Rinaldini. Subito all’attacco sull’alluvione: "Io spalavo, loro piangevano"

Davanti a una folla di circa 200 persone, il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini ha inaugurato il proprio comitato elettorale in piazza Cavour 41. Il nastro tagliato per l’occasione era color fucsia, quello dominante scelto da Rinaldini per la propria campagna elettorale. "Il colore dell’inclusione", ha spiegato il candidato sindaco. Anche l’azzurro "simbolo del futuro" e il verde della "sostenibilità ambientale" accompagneranno la coalizione nel tentativo di strappare il Comune al centrodestra dopo la storica sconfitta del 2019.

E l’affondo di Rinaldini, davanti ai suoi sostenitori, arriva subito. Lo fa toccando il tema caldo della campagna elettorale: l’alluvione. "Le colpe di questa amministrazione sono evidenti – ha detto –. Hanno pensato di essere autosufficienti, di potercela fare da soli. Mentre le altre città hanno pulito subito le fogne dal fango e le strade dai cumuli di rifiuti, Forlì no. Dove erano gli amministratori mentre la macchina comunale era immobilizzata? Io so dove ero, a installare pompe e spalare fango, loro erano al chiuso a piangere e non sapere cosa fare". Un’evidente frecciata ai momenti di commozione manifestata in pubblico dal sindaco Gian Luca Zattini.

Il ricordo di Rinaldini si sofferma su quei giorni, immediatamente dopo la tragedia. "Ho toccato con mano la disperazione – ha dichiarato –, la stessa disperazione delle persone che incontro in questi giorni e che non hanno visto anche un euro di rimborsi. Noi non ci fermeremo mai per chiedere che vengano mantenute le promesse fatte: rimborso al 100%".

A sostenere Rinaldini tutti gli esponenti della coalizione. Saranno quattro le liste a sostegno: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra Italiana, lista civica Rinnoviamo Forlì. Tra coloro che hanno ascoltato, c’era anche Luca Morigi, presidente di Confartigianato. Altro tema toccato dal candidato sindaco, i servizi alle persone: "Devono andare incontro al cittadino con orari flessibili, non come stanno facendo loro, andando a ridurre gli orari nelle scuole dell’infanzia". Un discorso che tocca anche la Casa della Salute "da realizzare subito" e palazzo Merenda "perché torni non solo come biblioteca, ma come vera e propria casa della cultura della città". Infine le case popolari "con 190 appartamenti vuoti, mentre ci sono alluvionati che non sanno dove andare, perché il Comune non ha i soldi per metterli a posto. Forse mettendo meno soldi sulle luminarie e sullo spostare la pensilina, qualche appartamento si sarebbe anche sistemato".

Rinaldini, 67enne ex presidente di Formula Servizi, ha poi ricordato gli anni del suo impegno professionale. "Ho lavorato per 43 anni a Forlì, per Forlì, con Forlì – ha affermato –. Ho ricevuto tanto da Forlì, ora è il mio momento per ridare qualcosa a questa bella città". Lo slogan che accompagna la campagna elettorale di Graziano Rinaldini è ‘Forlì sarà’: "Uno sguardo al futuro, perché Forlì sarà più bella, più accogliente, più vicina alle persone. Troppe denunce di maltrattamenti arrivano al Centro Donna, che deve essere finanziato con molte più risorse".

Un discorso, quello di Rinaldini, che ha voluto leggere. "Io sarei anche andato a braccio – ha confidato dopo sorridendo –, ma poi saremmo stati qui due ore come minimo e mi han detto che sarei stato troppo lungo".

Matteo Bondi