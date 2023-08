Lo sforzo dei produttori "Quest’anno gara dura"

"La vendemmia dovrebbe iniziare lunedì 21 agosto, con un ritardo di circa una settimana sull’anno scorso perché maggio come purtroppo ben sappiamo è stato intensamente piovoso e scarsamente soleggiato, rallentando così il tutto". Parola di Bruno Ranieri, direttore della Cantina Forlì Predappio, che precisa: "Le prime uve da raccogliere sono Pinot grigio, Moscato e Chardonnay".

Per il direttore Ranieri quest’anno convivono nei vigneti forlivesi: "situazioni difformi, con uve buone e uve problematiche, fra queste ultime specialmente quelle biologiche (10-15% del totale) con il calo che potrebbe essere stimato attorno al 30%". Spiega ancora Ranieri: "Il calo di produzione è dovuto a grandinate e malattie, causate soprattutto dal fatto che i viticoltori non sono potuti intervenire in diversi casi adeguatamente nei vigneti, in pianura per gli allagamenti e in collina per le piogge intense e le frane".

La musica non cambia fra i vari produttori, in particolare della collina forlivese. Per Alessandro Nicolucci, che rappresenta la quinta generazione di viticoltori della sua famiglia a Predappio Alta, una delle zone più vocate per la vite fin dal tempo dei Romani: "quest’anno la vendemmia sarà una gara molto dura". E spiega il perché: "Nei miei vigneti si è scatenata la grandine per due volte e la peronospora ha fatto il resto. La quantità? Di sicuro sarà in forte calo". E la qualità? "Quel po’ che è rimasta sembra uva di qualità buona". Anche per Nicolucci la vendemmia del Sangiovese (la grande quantità dei suoi vigneti): "quest’anno inizierà dopo metà settembre, come ai vecchi tempi".

Nelle vigne di Bertinoro il ritornello non cambia. Raccontano Graziella e Jacopo Pezzi della storica Fattoria Paradiso (50 ettari di vigneti): "La quantità è in forte calo. Però l’uva che è rimasta dovrebbe essere buona e sana". La Fattoria Paradiso è veramente il paradiso dei vini importanti, come dimostra la richiesta delle circa 350mila bottiglie che da lì partono ogni anno per tutto il mondo. "È qui che mio padre Mario Pezzi – racconta l’azdòra Graziella – trasformò il vino da ‘beva’, ovvero il Sangiovese della Vigna delle Lepri, in Grande Riserva Italiana, ricercato dai presidenti Pertini e Reagan e dalla regina Elisabetta d’Inghilterra".

Quinto Cappelli