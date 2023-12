Lo sguardo sospeso di ’Bert’ tra cieli e nuvole che incantano

Il pittore Andrea Mario Bert ha esposto nella Galleria Artistica in via Lazzaretto 17 Forlì una serie di quadri, alcuni di grandi dimensioni, nella sua mostra dal titolo ‘Amici antichi’. Il tema è quello molto amato dall’artista: le Nuvole. L’azzurro del cielo esprime l’energia della vita ed è la base su cui compaiono le nuvole, ciascuna con una propria forma, misteriosa, destinata a scomparire in breve tempo nel cielo. Questo spazio immateriale si riempie di infinite emozioni e produce un senso di benessere, mentre lo sguardo si perde fra le sfumature del cielo.

Nelle tele di vari formati (rettangolare, quadrato, ovale o con tele scomposte) sull’azzurro del cielo compaiono sottili strisce, come quelle lasciate da un aereo, oppure piccoli fiori o simbolici trifogli. Un mondo che incanta, perché libera l’immaginazione ad interpretare le nuvole sospese nell’aria: la loro bellezza, come tutto l’insieme delle opere, ha un forte impatto visivo Luci, colori, atmosfere, segni, pur nella loro essenzialità, offrono a chi guarda qualcosa di magico e anche di misterioso o comunque di personale. Tutto è lasciato libero, e l’essenzialità delle forme invita ad un viaggio interiore. "Dentro ogni cielo di Andrea – scrive Evelina Silvestroni – c’è un mistero di nuvole fatto di forme, dettagli e complessità che cattura inevitabilmente lo sguardo di ognuno per minuti lunghissimi, ma senza stancarsi mai del mondo nuovo che trova".

Bert, nato e cresciuto a Forlì, è diplomato al Liceo Scientifico e, successivamente, all’Accademia di Belle Arti di Bologna. E’ docente di discipline artistiche. Nel suo percorso artistico, Bert ha partecipato a varie collettive, ha allestito mostre personali e ha vinto prestigiosi premi. La mostra resterà aperta fino al 17 dicembre e potrà essere visitata nei seguenti orari: 9-12,30 e 15,30-19.

Rosanna Ricci