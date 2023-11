Lo spettacolo ’Acqua’ tra scene immaginarie e progetti criminali

Oggi alle 17, al Teatro Dragoni di Meldola, andrà in scena una prova aperta al pubblico di ’Acqua’, scritto da Giovanni Maddalena, Nicola Abbatangelo, Giampiero Pizzol, regia di Nicola Abbatangelo. Una tragedia in un atto unico ambientata in una cittadina immaginaria che sorge vicino al mare e ha alle proprie spalle una diga. La scena si svolge sul bar della piazza principale, in cui un gruppo di amici chiacchiera tra piccole ripicche e pettegolezzi in un clima da commedia, mentre fuori piove considerevolmente e il livello dell’acqua per le strade incomincia a salire. Nel bar entrano progressivamente i vari personaggi importanti della vita del paese (il giudice, il direttore della banca, il sindaco), mentre l’acqua cresce a livelli anormali.

"Si capisce pian piano che questo secondo gruppo di personaggi è legato da un progetto criminale – precisano gli autori - ma attraverso una continua serie di menzogne e segreti essi riescono a nascondere la verità e a dividere il resto degli avventori del bar, rappresentanti dell’intera popolazione. Si creano così due gruppi tra i quali inizia un fitto dialogo, dominato dallo spargersi di notizie false e di discorsi irrazionali. In una progressione di eventi inquietanti, la maggior parte dei clienti, prima amici fra di loro, cede alla menzogna, mentre diventano inaspettatamente protagonisti due personaggi, un impiegato e una parrucchiera, che decideranno di resistere nella verità a costo della vita".

"‘Acqua’ vuole rappresentare le dinamiche della menzogna e della disinformazione che sono alla base di ogni ideologia – concludono - in grandi schemi mondiali e in piccoli circoli di persone. Purtroppo, la resistenza alla menzogna di ogni tipo ha un elevato costo umano, che non può essere evitato". Lo spettacolo, di grande attualità alla luce delle alluvioni in Romagna e in Toscana, rappresenta un percorso della vita umana che da commedia diventa tragedia.

o.b.