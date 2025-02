Lo spettro delle relazioni sociali. Adolescenti scioccati dal lockdown: in crescita ansia e depressione

di Annamaria SenniQuali sono le paure più grandi degli adolescenti? Come affrontano i ragazzi le loro difficoltà? Partiamo dai dati. La situazione locale rispecchia un quadro che tutto sommato nel 2024 è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. La dottoressa Mariella Allegretti (direttrice della Neuropsichiatria Infantile Forlì-Cesena) riporta che gli utenti affluiti ai servizi di Neuropsichiatria infantile di Forlì e Cesena, nel 2024 sono stati 7.042 in tutto, compresi nell’età che va dagli 0 ai 18 anni.

Ma andiamo a guardare l’affluenza per fascia di età. Alla neuropsichiatria infantile della provincia hanno avuto accesso, nel 2024, 1.449 bambini tra gli 0 e i 5 anni, 2.281 bambini tra i 6 ei 10 anni, 1.309 ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, 1.589 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, 414 diciottenni. Oltre all’incremento quantitativo quello che colpisce è la maggior complessità clinica e sociale dei disturbi che colpiscono i ragazzi.

Cosa ci raccontano i dati degli accessi ai servizi di Neuropsichiatria? La parola va agli esperti. "Più del 75% per cento delle patologie psichiatriche ha radici nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia". A spiegarlo è il dottor Michele Sanza, direttore del dipartimento di salute mentale e Dipendenze Patologcihe di Forlì-Cesena. "Le conseguenze del lockdown – spiega il dottor Sanza – hanno alimentato episodi di autolesionismo, tentativi di suicidio, disturbi del comportamento alimentare, consumo di sostanze e ritiro sociale".

Ma è solo colpa del Covid? Secondo una ricerca del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), pubblicato a ottobre 2021 (subito dopo la prima ondata della pandemia) c’è stato un aumento del 31% dei pazienti in terapia con meno di 18 anni. Tra loro 1 su 2 vive un disagio psicologico e 1 su 10 manifesta un disturbo. La buona notizia, come affermano gli addetti ai lavori, è che la generazione Z non considera lo psicologo un tabù, e anzi ritiene che sia una risorsa utile.

"I disturbi mentali in età adolescenziale e giovanile sono in crescita in tutta l’area del mondo occidentale e in Italia – continua il dottor Sanza –. Questo fenomeno dell’incremento risale almeno al 2010. Sono prevalentemente disturbi della regolazione emotiva. Il lockdown ha imposto ai ragazzi una interruzione dei contatti sociali diretti che ha contribuito a rendere più difficile il percorso di crescita che un ragazzo affronta nella adolescenza. Questo ci ha rivelato, una volta di più, quanto la socializzazione sia importante per le connessioni cerebrali. Il cervello smette di modificarsi solo a 21, 22 anni. Fino a quella età tutte le esperienze sociali contribuiscono a incrementare le mappe cerebrali. Il lockown ha limitato le esperienze vis à vis che servono per imparare a conoscere i segnali della relazione umana, e così è stato più difficile per i giovani sviluppare funzioni elevate come il rispetto, l’empatia e la solidarietà. Il cervello degli adolescenti è particolarmente sensibile alle emozioni, la cui regolazione è il frutto di un cammino intricato che si compie proprio in quella fascia d’età".

"Le cure – spiega il dottor Sanza – devono essere proporzionate all’entità del disagio e disturbo. È molto importante la capacità dei servizi i graduare i trattamenti. Tutto ci porta a ritenere che gli interventi sulla psicopatologia degli adolescenti debbano essere tempestivi. Ma va incrementata anche gli la prevenzione, il contrasto al bullismo nelle scuole, il monitoraggio al disagio giovanile attraverso gli sportelli psicologici, e il progetto rivolto agli insegnanti per acquisire maggior consapevolezza sui disturbi degli studenti. Attenzione: l’insegnante non deve diventare un terapeuta, ma svolge una funzione importante nella promozione della salute mentale dei giovani; è un ruolo che va riconosciuto e sostenuto anche con specifici programmi di formazione".