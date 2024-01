Lo spirito delle feste Quanti doni e sorrisi

Natale non è solo consumismo: sono tante le persone che coltivano i valori della solidarietà. E proprio l’amore e il desiderio di condivisione hanno spinto il vescovo mons. Livio Corazza e il direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro Filippo Monari a trascorrere il 25 dicembre con gli ospiti e volontari della mensa Caritas di via Fossato Vecchio. Ha chiuso il 2023 all’insegna della dolcezza Cia - Conad, che ha consegnato oltre 200 pandori Bauli alle persone seguite dai servizi sociali del Comune di Forlì, con la collaborazione della cooperativa Cad. "Ringraziamo Cia-Conad e Bauli per questa preziosa donazione – le parole del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore Barbara Rossi –. Con un semplice gesto abbiamo portato nelle case dei nostri anziani e di chi vive situazioni di isolamento e fragilità la solidarietà delle feste".

Panettoni Flamigni sono stati invece venduti in piazza Saffi dai giovani del Rotaract, guidato da Giulio Orioli, con ricavato in favore degli ‘Amici dell’Hospice’. Il Rotaract di Forlì e quello di Faenza hanno inoltre ‘acceso’ il sorriso dei piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, diretto dal dott. Enrico Valletta, consegnando doni alla presenza dei rappresentanti di Rotary Forlì, Faenza e Forlì Tre Valli che hanno contribuito all’acquisto dei regali, e della dottoressa Benedetta Mainetti. Tra i generosi non solo uomini e donne di buona volontà ma anche amici pelosi: il ristorante Ferri & Menta di via Giorgio Regnoli ha ospitato il pranzo natalizio della Scuola italiana cani da salvataggio - Sics; tra i graditissimi ospiti della titolare Sofia Farolfi, anche 25 speciali bagnini tra golden retriver, labrador e un terranova di 70 chili. "Si sono comportati benissimo, sembravano telecomandati" ha detto Farolfi, che aveva predisposto ciotole per uno speciale baubarl, felice di "accogliere chi salva le vite durante le emergenze in mare e, recentemente, anche durante l’alluvione".

È infine una generosità declinata sul campo da calcio quella dei senatori del Club Forza Forlì, impegnati anche l’ultimo giorno dell’anno, secondo consolidata tradizione, nella sfida in famiglia tra blu e rossi. In barba ad anagrafe e acciacchi.