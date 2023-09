’Lo Stato Sociale’ in piazza Saffi con il Jump Festival

C’è grande attesa per il concerto, questa sera in piazza Saffi, de ’Lo Stato Sociale’ che apre l’edizione 2023 del Jump Festival. Il noto gruppo bolognese formato nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, ha scalato le classifiche nazionali nel 2018, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, dove arrivarono secondi con ’Una vita in vacanza’. Poi, il ritorno a Sanremo nel 2021 con il singolo ’Combat Pop’. Il gruppo musicale ha ricevuto il Premio Lunezia Indie Pop per l’album ’Primati’. Alla sua quinta edizione e per la seconda volta nella piazza centrale cittadina, il Jump Festival è dedicato soprattutto alle giovani band locali.

Le tre serate, da oggi a domenica, sono a offerta libera, avranno inizio

alle 21 e si concluderanno al Controsenso club.

Paola Mauti