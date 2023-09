Lo Stato Sociale inaugura il Jump Festival

Un weekend tutto dedicato alla musica e al divertimento, ma dove trova spazio anche il ’creative market’, con bancarelle per l’artigianato e angoli dedicati alla gastronomia: a partire da venerdì prossimo e per tre serate consecutive, piazza Saffi ospiterà, per il secondo anno consecutivo, il ’Jump Festival’: sul palco una carrellata di band in un evento pensato per i più giovani, ma il cui programma, alla prova dei fatti, si dimostra essere attrattivo a tutte le età. Quest’anno, in particolare, il festival ospita un gruppo di rilievo nazionale come ’Lo stato sociale’, il celebre gruppo bolognese che calcherà il palco nella sua unica data romagnola. L’esibizione è prevista proprio venerdì in apertura del festival. La band è balzata in cima alle classifiche quando, nel 2018, ha partecipato al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto con la canzone ’Una vita in vacanza’, ben presto diventata un tormentone.

Luca Gardella con l’associazione Campus Festival aps è l’organizzatore e ne spiega il senso: "A spingerci ogni anno, dal 2017, a dare vita al festival è l’amore per la musica. E vogliamo valorizzare soprattutto le giovani band locali, anche se quest’anno abbiamo portato sul nostro palco un gruppo bolognese molto noto". Gardella gestisce dal 2015 a piazza Morgagni, il ’Jump Caffè’.

Condivideranno il palcoscenico quest’anno, con ’Lo stato sociale’, i ’Savana Funk’, un gruppo rock bolgnese che si fa notare grazie ai mash up di funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili e non da meno, una presenza scenica invidiabile; si esibirà anche il cantautore Giacomo Toni che, da Forlimpopoli, si è fatto strada nel mondo: pianista per Giorgio Panariello e vincitore di Hitweek 2013, si è esibito a Miami presso Art Park di Hollywood nella Rassegna Hit Week e nel 2020 collabora come pianista accompagnatore di Max Pezzali. I gruppi forlivesi ’Le medie’ e ’Corner bloom’ apriranno rispettivamente sabato il concerto dei ’Savana funk’ e la live di Giacomo Toni.

Insomma, ban giovani, ma anche big, tutti portati in piazza, con l’obiettivo "di fare il pienone e, soprattutto, far divertire tutti quelli che ci saranno". L’evento è a ingresso gratuito ed è patrocinato dal Comune di Forlì. Tutte e tre le serate avranno inizio a partire dalle 21 e si concluderanno presso il Controsenso club di via dei Filergiti dove saranno organizzati degli ’afterparty’ per ballare con la musica scelta dai dj.

Paola Mauti