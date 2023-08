Lo stop al Jamboree Corea, scout evacuati per l’arrivo del ciclone "Peccato, ma tutto ok"

di Alessandro Rondoni

Anche i quattordici ragazzi forlivesi che partecipano in Corea del Sud al 25° Jamboree, il raduno internazionale degli scout che si svolge a Saemangeum, a 200 km a sud di Seul, hanno dovuto smontare le tende in anticipo a causa del tifone Khanun in transito in quella zona in queste ore.

"Noi stiamo tutti bene", ha scritto in un messaggio Maria Sampieri, capo scout del gruppo Fo6 di Regina Pacis che accompagna i giovani forlivesi in questa spedizione purtroppo fin da subito risultata travagliata per questioni logistiche, ancor prima del maltempo. "Martedì mattina – spiega – hanno deciso di evacuarci tutti, prima i ragazzi e poi anche noi adulti. Con gli autobus siamo stati diretti verso strutture di accoglienza di vario tipo come palestre, scuole, sale congressi, nei pressi di Seul. Non sappiamo ancora cosa faremo di preciso in questi giorni fino alla partenza, confermata per il 13 agosto. Siamo tranquilli, lunedì i ragazzi erano un po’ tristi per questo improvviso cambiamento, ma ora – conclude – siamo sereni e vediamo cosa ci riserverà questa nuova esperienza".

Anche nella pagina Facebook del Jamboree si legge in un post di martedì: "Il servizio meteorologico coreano ha previsto un forte maltempo che interesserà il sito dove attualmente si sta svolgendo il raduno mondiale degli scout", a partire dal pomeriggio della giornata di ieri e che che si protrarrà fino a tutta quella di oggi. Per questo, si legge ancora, "il governo coreano insieme al comitato organizzatore ha deciso di procedere con le operazioni di trasferimento dal sito del Jamboree durante la giornata di martedì", quindi un giorno prima che il maltempo raggiungesse il campo a Saemangeum.

"La partenza – è stato specificato nella stessa nota della pagina Facebook prima delle operazioni di sgombero – non si terrà in un clima di emergenza, ma in anticipo, proprio per consentire di svolgere serenamente queste operazioni con l’attenzione e i tempi necessari a garantire una uscita ordinata dal campo. I membri del Contingente italiano verranno trasferiti presso siti al chiuso, con servizi igienici e fornitura di pasti. Tutti i ragazzi e i capi sono stati informati della situazione che hanno accolto con spirito positivo. I genitori sono a conoscenza e sono costantemente aggiornati".

Tra i genitori in contatto con la Corea anche Fabiana Boscherini, di Castrocaro Terme, mamma di Anna Zaccheroni, che fa sapere: "Anna come tutti gli altri è serena e tranquilla. È triste per questo imprevisto cambio di programma, ma lei e i suoi amici lo vivono con lo stile scout, col sorriso sulle labbra. Anche quando si sono diffuse le prime notizie delle difficoltà che stavano vivendo i ragazzi al Jamboree, Anna ci ha sempre rassicurato mettendo in evidenza le cose belle che stava vivendo in questa avventura incredibile, che ora continua, anche se in un’altra forma".

Superate quindi tutte le problematiche e scacciate le preoccupazione, domenica prossima ci sarà il rientro della comitiva forlivese.