Lo stop di primavera (quasi) bocciato: "Poi in estate le aule sarebbero invivibili..."

Sarebbe una vera e propria rivoluzione del calendario scolastico quella ipotizzata dalla neo assessora regionale alla Scuola. Isabella Conti, infatti, ha avanzato l’idea di ridurre le vacanze estive per inserire un break primaverile: il modello è chiaro e prende ispirazione da quello diffuso in Nord Europa, dove agli studenti è concessa una pausa tra aprile e maggio, a patto però di vacanze estive più brevi. La Regione ha già annunciato un "percorso di consultazione" che, una volta ultimato, potrebbe portare a novità significative.

Ma cosa ne pensano gli ‘addetti ai lavori’, ovvero coloro che, a vario titolo, conoscono bene il mondo della scuola? "Il crescente numero di domande per i centri estivi ci mostra come sicuramente le famiglie richiedano alla scuola una presenza più costante – a parlare è l’assessora comunale alle Politiche educative Paola Casara –, ma va detto anche che i nostri istituti non sono adatti ad accogliere gli studenti nei mesi più caldi e che non è scontato che la risoluzione di un problema non finisca per generarne altri. Si tratta di un tema molto complesso che andrebbe affrontato non prima di aver condiviso una seria riflessione con più parti in causa, incluse le aziende, le quali sono sempre più sensibili al tema del welfare".

"Sono tendenzialmente favorevole – commenta Milena Garavini, consigliera provinciale con delega alla Programmazione scolastica –. Già ora molte scuole portano avanti progetti estivi che danno un buon esito, segno che c’è l’esigenza di trovare nella scuola un punto di riferimento anche nei periodi in cui, di norma, sarebbe chiusa. L’attuale calendario scolastico va avanti da decenni, quindi potrebbe senz’altro essere ora di ragionarci su".

A occuparsi dell’argomento è anche il mondo dei sindacati. Monica Ottaviani, segretaria regionale di Flc Cgil si dice "aperta al confronto, pur convinta che sia molto svilente ridurre il dibattito sulla scuola e sui suoi molti problemi al calendario delle lezioni". Poi entra nel merito: "L’idea dell’assessora regionale non tiene conto di alcuni temi che solleviamo da anni, tra i quali gli edifici scolastici che spesso sono fatiscenti e che senz’altro sarebbero invivibili nel periodo caldo, soprattutto considerando che spesso oltre 30 studenti convivono in spazi angusti. Abbiamo l’autonomia – conclude –, perciò perché non lasciamo che siano le scuole stesse a decidere in base alle loro esigenze?". Marco Lega dirige il liceo classico Morgagni: "Le estati sono sempre più torride e già con la struttura attuale in giugno e in settembre si vivono giornate difficili che non facilitano lo studio e la concentrazione. Tra l’altro, tra esami, lezioni di recupero e accertamento dei debiti, già ora gli istituti prevedono molti periodi di attività estiva. Non capisco le ragioni di questa proposta e il dibattito non mi appassiona: il calendario non è certo uno dei problemi principali della scuola".

Maurizio Gioiello, docente di lettere all’Iti Marconi e autore di testi di storia locale è da poco andato in pensione, ma conosce bene il mondo della scuola, soprattutto delle superiori: "Già in questo periodo dell’anno i ragazzi cominciano a perdere attenzione. Inoltre, nel proporre di prolungare il periodo di lezioni in giugno, bisogna valutare il cambiamento climatico che scalda sempre di più le nostre città". Qualche dubbio anche circa il ‘break primaverile’: "C’è già quasi una settimana di pausa in prossimità della Pasqua e sono programmate le gite. Questo cambiamento sarebbe davvero utile?".

Sofia Nardi