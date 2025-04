Lo storico Gastone Breccia presenta il suo ‘L’ultimo inverno di guerra’

Oggi alle 17.30 lo storico Gastone Breccia presenterà il suo ultimo libro ‘L’ultimo inverno di guerra. Vita e morte sul fronte dimenticato’ (edizioni Il Mulino) al Collegino Grifoni Home restaurant, in via San Pellegrino Laziosi 38. L’evento è organizzato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea con la libreria Ubik. Il libro di Breccia – docente di Storia militare antica nell’Università di Pavia e autore di numerosi saggi storici – racconta i mesi meno conosciuti della guerra di liberazione. Dialogano con l’autore lo storico Domenico Guzzo, docente dell’università di Bologna e direttore dell’Istituto per la storia della resistenza di Reggio Emilia, e l’attivista culturale Anna Luisa Santinelli. L’ingresso è gratuito. Al termine sarà possibile cenare al Collegino Grifoni prenotando al 339.8449314.