Lo strazio della madre di Sara Pedri: "Buon compleanno, aspettami"

di Mirella Sintoni *

‘La Fisarmonica’

È il tuo compleanno Sara, figlia mia adorata, il tuo 36esimo compleanno. In questi 5 anni della tua scomparsa, il tempo non ha cancellato ne il mio devastante dolore, né il ricordo che di te hanno tutti coloro (e sono tanti) che vengono a salutarti presso il Parco Urbano di Forlì dove cresce sempre più rigoglioso l’albero a te dedicato.

Il giardinetto si è riempito di fiori, di piantine, di sassi disegnati, di statuine, di bigliettini e letterine lasciati da chi perpetra il tuo ricordo.

Oggi, poi, incredibile a dirsi è arrivato un sorprendente regalo: si tratta di una piccola fisarmonica un po’ datata, ma perfettamente funzionante che Alcidio, caro amico di 95 anni, ha conservato in ringraziamento dei saluti e dei sorrisi a lui rivolti che ai suoi occhi ti rendevano educata, sensibile, simpatica e gioiosa. È un gesto che a me ha riempito il cuore e, a te, è sicuramente arrivato per coronare e deliziare la beatitudine della schiera degli Angeli a cui sei affidata con le nostre preghiere a Maria.

Quando sono andata a Roma per il Giubileo, ho potuto sostare un poco davanti alla Pietà di Michelangelo: ho provato meraviglia ed emozione di fronte alla bellezza dell’arte e compassione per l’immagine di Gesù morto tra le braccia della sua mamma... Poi ho avuto compassione anche di me, che non ho potuto tenere tra le mie braccia la figlia perduta, ma la Madonna mi ha insegnato il dono dell’accettazione.

Con questo vado avanti.

Oggi ripenso al cammino che per 31 anni abbiamo percorso insieme e rivivo il sentimento della nostalgia e del rimpianto ancora più forte ora che sei invisibile, ma sempre presente a ciascun momento delle mie giornate, delle mie idee, dei miei pensieri... So sempre come la pensi, cosa avresti detto, cosa avresti fatto.

Certo è che, la scomparsa di un figlio toglie nella madre la paura di morire: quando arriverà quel momento, potrò rivederla, abbracciarla, baciarla e tenerla per mano come non ho potuto più fare in questi ultimi 5 anni.

* mamma di Sara Pedri