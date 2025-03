Lo strazio per Denise. Morta a 47 anni mamma di tre figli

La comunità di Santa Sofia piange la morte di Denise Bardi, 47 anni, il volto sorridente, educato e professionale della filiale di Banca Intesa San Paolo. Un malore non ha lasciato scampo a Denise, che mercoledì stava chiudendo le ultime pratiche della giornata di lavoro, verso le 18, ed era rimasta sola nelle sede dell’istituto di via Marconi. Poi è stato un crescendo di angoscia. Denise doveva andare a prendere la figlia di 6 anni in palestra, ma visto l’insolito ritardo, dalla palestra hanno chiamato il marito, Andrea Locatelli, tecnico molto conosciuto ed apprezzato in tutta la Val Bidente che, dopo aver accompagnato la figlia a casa si è precipitato a cercare la moglie.

Ha capito che era ancora dentro la sede e che qualcosa era successo. Ha avvertito i colleghi di lavoro per farsi aprire la porta e ha trovato Denise stesa a terra. Subito ha cercato di rianimarla, ma senza successo. L’arrivo di diversi operatori del 118 e i lunghi tentativi di salvarla non hanno avuto però l’esito sperato.

Denise, madre di tre figli, era morta, gettando nella disperazione famigliari, la madre, i parenti e i tantissimi amici. In paese la notizia è corsa immediatamente. Ieri, giorno di mercato a Santa Sofia, e giornata di sole, i più avevano però sguardi attoniti, increduli; poche parole di saluto, un caffè rapido nei bar, senza commenti, evitando parole di circostanza, perché a tutti, questa morte, è apparsa terribile e "profondamente ingiusta". I funerali, dopo il via libera dell’autorità giudiziaria che ha predisposto l’autopsia, sono previsti domani. Alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia l’arrivo della salma; alle 15 è prevista la funzione religiosa, cui seguirà il corteo funebre verso il cimitero.

o. b.