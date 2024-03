Lo street artist Millo gioca in casa. Prima mostra a Forlimpopoli

Nato e cresciuto a Forlimpopoli, lo street artist Michele Fontana, in arte Millo, autore di grandi e numerosi murales famosi in tutta Italia, espone per la prima volta nella sua città natale che gli ha riservato la sala mostre in rocca, recentemente intitolata al compianto Mario Bertozzi.

L’inaugurazione della mostra ‘Dal buio’ è organizzata per domani pomeriggio. Appuntamento alle ore 17,30.

Nato nel 1993, Millo vive e lavora a Forlimpopoli. Attivo da alcuni anni come autodidatta, è reduce da mostre di successo a Forlì (luglio 2023) e più di recente a Cesena nell’ambito di una ‘Vetrina di giovani artisti’ promossa dalla locale ’Officina dell’Arte’.

Autopresentandosi, Millo confida di seguire il filo di "una grande passione nel dipingere con uno stile particolarmente libero e l’utilizzo di ogni tipo di colore". Il titolo, al quale si richiama la selezione di oltre venti opere in rassegna, trae spunto da una personale esperienza di vita dell’artista e attribuisce alla mostra un particolare significato anche sul piano comunicativo.

La realtà, colta e filtrata dal sentimento, viene resa dal giovane pittore in immagini fantastiche e visionarie, straordinariamente attraenti grazie ad un linguaggio espressivo del tutto personale basato sulla forza primaria del colore e sull’incisività del segno. All’inaugurazione sono previsti interventi di Paola Gatti di ‘A Casa di Paola’, Angelo Fusconi di ‘Officina dell’Arte’ e dello studioso d’arte Orlando Piraccini.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 16 marzo al 7 aprile con i seguenti orari: sabato e domenica 10-12 e 15-18; martedì e giovedì 10-12; chiuso il lunedì e a Pasqua. Visite anche su prenotazione telefonando al 324.981329 e 339.6597530.

Matteo Bondi