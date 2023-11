Lo swing di Cavicchi e il suo trio

Questa sera alle 21 al Petite Arquebuse (in corso Garibaldi 52, a Forlì) salirà sul palco il Giuliano Cavicchi Trio, Bona Vista Social Group, con Cavicchi (nella foto) al piano e voce, Daniela Bertoli (voce) e Max Trentini (tastiere). Tutta la musica swing popolare americana, il classico liscio romagnolo, la suggestiva musica napoletana, condita da alcuni ever green della musica leggera italiana, con gli originali arrangiamenti del Maestro Cavicchi, già direttore di varie orchestre in Mediaset e Rai, nelle trasmissioni con Paolo Limiti, Fabrizio Frizzi. Ad aggiungersi la suadente e sofisticata voce di Daniela Bertoli, già con diverse partecipazioni al Festival di Castrocaro e al Festival di Sanremo e l’eclettico accompagnamento alle tastiere di Max Martini, già session man con diversi e noti cantanti italiani. Informazioni e prenotazioni: tel. 0543.33010; 328.8852184; 339. 424 6739.