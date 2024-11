Lo Zeno di Haber, una riflessione sull’umanità

Dal sedile del teatro un occhio proiettato ci osserva, è grande, è grigio, un po’ come anche tutto il resto della spoglia scenografia, e quell’occhio batte la palpebra in cerca della nostra attenzione. È l’occhio di tutti, di noi spettatori e di tutti i personaggi dentro la testa di Zeno.

Le tende spesse, i toni freddi e i costumi anonimi degli attori non illustrano una vita – quella di Zeno Cosini che nella narrazione viene pubblicata dal suo terapista per vendetta – poiché siamo già proiettati dentro al suo cervello. Sullo schermo ovale vanno e vengono i volti dei personaggi intervallati dagli avvenimenti.

L’attore Alessandro Haber è abilissimo nel tenere lo spettatore attento parlando con la cadenza di un pazzo, sigaretta alla mano, che ha tanta ironia quanta angoscia. Lo Zeno della maggiore età entra in contatto sia con la sua versione più giovane che con le figure del suo passato, come se non fosse pronto a lasciarle andare e come se l’esattezza dei suoi ricordi non fosse più attendibile.

Gli interpreti, che lasciano raramente il palco, offrono una performance efficace e l’adattamento da prosa a spettacolo scorre piacevolmente. Abbiamo trovato le scene dell’attività commerciale di Zeno e Guido un po’ troppo lunghe e ridondanti. È affascinante osservare i parallelismi tra i due Zeno che troviamo sul palco e i loro dialoghi.

Nel libro ’La coscienza di Zeno’, lo Zeno anziano si sente sano e arricchito, mentre quello giovane vive una vita di disagio e malattia, sul palco invece li vediamo al contrario. Questo ci ricorda che tutto vive nella nostra testa e che l’occhio immenso proiettato sullo schermo è un traduttore fasullo delle nostre emozioni.

Zeno crede di essere sano quando malato e invece si pensa malato quando è sano; quando finirà la sua pena d’animo auto inflitta? La risposta è mai; e alla fine dello spettacolo Haber zoppicando raggiunge il centro del palco dove sotto l’occhio che si espande lentamente riconferma il suo pessimismo nei confronti della condizione umana, annunciando che una bomba letale verrà creata.

Tutto cesserà di esistere, ma non facciamo che chiederci perché Zeno nemmeno in punto di morte si domandi: perché non mi son mai sentito abbastanza?

Giulia Curina

Camilla Frassineti

Giovanni Versari

(Istituto tecnico economico Matteucci, classe 4ª B Rim)