“Locale frequentato da pregiudicati”: chiuso per 15 giorni

Forlì, 25 giugno 2024 - Nella mattinata di oggi gli agenti della questura di Forlì-Cesena hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza della durata di 15 giorni, al titolare di un esercizio commerciale in corso Mazzini.

La decisione

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei controlli svolti dalle forze di polizia presso il locale, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore per il contrasto del degrado urbano, nel corso dei quali è emerso come il locale sia stabilmente frequentato da persone con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il locale, tra l’altro, è stato segnalato più volte dai residenti della zona a causa delle condotte moleste e violente degli avventori, che creano esasperazione e preoccupazione negli abitanti. Era proprio di fronte a questo locale che, lo scorso 17 giugno, aveva avuto luogo la rissa che aveva visto anche l’utilizzo di catene come armi.

La licenza dell’esercizio, peraltro, era già stata sospesa con provvedimento emesso dal Questore alla fine del mese di febbraio e, successivamente, il sindaco aveva ordinato la limitazione dell’orario di operatività, con prescrizione di chiusura serale alle 19.30. Provvedimenti che, tuttavia, non hanno evidentemente sortito la necessaria efficacia.