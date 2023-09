Locali agibili grazie ai ’gemelli’ di Prachatice

"A Castrocaro Terme e Terra del Sole le scuole riapriranno con tutti i locali agibili, grazie anche alla collaborazione del dirigente scolastico Antonio Pantaleo Citro e del Comune gemellato di Prachatice", spiega il sindaco Francesco Billi. Durante la trasferta in terra boema in occasione della tradizionale Festa del Sale, che ha visto sfilare in corteo i rappresentanti dei gruppi storici di Terra del Sole, il primo cittadino termale ha ricevuto dall’omologo Jan Bauer un assegno di 10.000 euro: un contributo per fronteggiare i danni cagionati dall’alluvione. Somma destinata ai lavori di ripristino di alcuni locali dell’istituto comprensivo. "In particolare i piani inferiori della primaria e la copertura della materna", aggiunge la fascia tricolore. La mensa partirà il 25 settembre. "Sono confermati i sostegni educativi rivolti alla disabilità, gestiti da operatori professionali ed è stato istituito un fondo per aiutare le famiglie a sostenere il costo dei libri tramite un comodato d’uso con la scuola media Non ci risultano criticità particolari per la definizione del corpo docenti in vista del nuovo anno scolastico".

f.m.