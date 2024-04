Locanda Appennino, serate a tema: si parte dai bolliti

La Locanda Appennino di Predappio riparte martedì sera 9 aprile con le sue serate a tema gastronomico. Lo chef Alan Bravaccini per il primo evento proporrà i bolliti serviti al carrello. Saranno utilizzati tutti i sette tagli classici: dal cappello del prete al doppione, dalla lingua alla gallina, dal muscolo al cotechino e alla coda. I bolliti verranno accompagnati con contorni e salse tradizionali, oltre alla mostarda di frutta. Il tutto a 45 euro, escluse bevande. Racconta lo chef e titolare Jacopo Valli: "Abbiamo riscoperto un vecchio carrello di bolliti, come nel Nord Emilia oppure in Piemonte. Inoltre, il carrello non passa una volta sola, ma anche per un bis o un tris. Questa è una caratteristica che stuzzica i palati, invitando i buongustai ad uscire di casa". Il successivo evento a tema è in programma per il 23 aprile.

Aggiunge Jacopo Valli: "Seguiranno altri menù gastronomici a tema, come per esempio la Fiorentina o altre specialità della cucina tradizionale romagnola". La Locanda Appennino è dotata di un centinaio di posti, ma per le serate dei bolliti "ne occuperemo una quarantina, essendo quel menù molto impegnativo". Ecco perché si consiglia la prenotazione (info tel. 0 543.922589 e locanda@locandaappennino.it).

Nella cucina italiana il carrello dei bolliti, o gran bollito misto, è una pietanza a base di carne assortita tipica della cucina emiliana, di solito riservata ai giorni di festa o al pranzo domenicale. Il nome deriva dal fatto che in genere, nei ristoranti, i vari tagli di carne sono serviti su un apposito carrello.

Quinto Cappelli