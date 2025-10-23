L’Occidente nel Labirinto compie 25 anni

Via a Forlì alla 25ª edizione del Festival ‘L’Occidente nel Labirinto’, rassegna culturale promossa dal circolo Acli Lamberto Valli e densa di appuntamenti divisi in sezioni, tra attualità con idee e confronto, teatro, musica e cinema. Sono 14 gli incontri previsti, da domani fino al 17 dicembre, con una moltitudine di ospiti del territorio e di rilevanza nazionale.

Il titolo è ‘Civitas nel tempo di Kronos’ per dare inizio a un triennio in cui al centro degli incontri ci saranno "le relazioni tra il cittadino e il territorio in cui abita, in relazione proprio al trascorrere del tempo", spiega Alessandra Arrighini, presidente del circolo Acli. "Abbiamo considerato l’importanza di continuare a parlare di questo tema – continua Arrighini – dopo il triennio dedicato alla ‘Polis’, e anche stavolta il fulcro delle nostre rassegne sarà la città e la sua evoluzione".

Il primo evento domani sarà al Circolo Aurora (20.45) un dialogo a tre col giornalista Pietro Caruso a moderare due relatori forlivesi: l’ex sindaco Roberto Balzani, storico e docente all’Università di Bologna, e Rocco Rocchi, filosofo docente all’Università di Milano, dal titolo ‘Capire il Mondo fra storia e filosofia nell’era di Trump’.

Quattro le sezioni, divise per trama orizzontale, unite tutte dall’argomento cittadino-città: la sezione idee è quella più ricca di appuntamenti, in cui si parlerà di storia, filosofia, Unione Europea, donne, gestione del tempo libero e salute mentale, intelligenza artificiale, teologia ed etica dei media, con giornalisti di fama nazionale. In questa parte del festival spiccano collaborazioni con docenti universitari, personalità del mondo della politica e della cultura, ma in particolare continua la partnership con il campus universitario di Forlì tramite il Centro Interdipartimentale Punto Europa. Il 5 novembre si parlerà infatti di futuro dell’Unione Europa "tra federalismo e sovranismo", grazie all’intervento della nuova sezione forlivese dei Giovani Federalisti Europei (Gfe), inaugurata proprio quest’anno. "Con questo evento – spiegano i due rappresentati del Gfe, Francesco Masciangelo e Luca Rossi – annunciamo la nascita della sezione forlivese giovani. Il nostro scopo, e quello in cui crediamo, è diffondere l’importanza del parlare di Europa tra i giovani, non solo in termini politici ma soprattutto in termini di socialità e partecipazione, toccando con mano la questione dell’integrazione europea in un momento storico come quello che stiamo attraversando".

Per la sezione teatro due appuntamenti, il 22 novembre e il 17 dicembre, con letture e spettacoli accompagnati da musica a cura dell’Istituto Comprensivo n. 4 ‘Annalena Tonelli’. Nella musica, protagonista il maestro Filippo Pantieri, pianista e critico musicale, che l’1 dicembre si esibirà alla Sala Aurora, mentre già questa domenica alla Chiesa di Ravaldino risuoneranno le musiche di Vivaldi con la Ensemble Sezione Aurea. Infine, protagonista il Liceo Canova il 16 dicembre. Per il cinema verranno proiettati due classici: ‘Insider. Dietro la Verità’ il 30 ottobre e ‘La Seconda Guerra civile americana’ il 27 novembre, entrambi con commento finale del regista Romeo Pizzol. Il programma completo con date, orari e luoghi è sul sito www.aclivalli.it.