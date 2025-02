L’odissea della Statale 67. Frane e cantieri: entro il 2025 il ripristino della viabilità

La travagliata storia delle frane che, durante l’alluvione del maggio 2023, colpirono la strada statale 67 del Muraglione, la Tosco Romagnola Livorno-Ravenna, specialmente nel tratto Dovadola-San Benedetto in Alpe, è ancora in pieno svolgimento, coinvolgendo a quasi due anni dai fatti circa 10mila abitanti della valle del Montone e tutti quelli che la percorrono, essendo l’unica statale che collega direttamente la Romagna con Firenze. Ripercorriamo per sommi capi le tappe del dopo alluvione. Nella notte fra il 17 e 18 maggio diverse decine di persone in transito, lungo il tratto di strada colpito, rimasero intrappolate in località Casone di Dovadola, trascorrendo la notte al bar e nelle case vicine, e furono portati via al mattino dall’elicottero dei vigili del fuoco. nNlle prime tre settimane, infatti, la strada rimase completamente chiusa fra Dovadola e Rocca.

Nella seconda fase furono eseguiti dall’Anas, Vigili del Fuoco e Protezione civile lavori di somma urgenza con nove semafori per regolare il traffico a senso unico alternato: due in comune di Dovadola, tre in quello di Rocca e altri tre in quello di Portico e San Benedetto (più un semaforo fra Bocconi e San Benedetto per caduta massi, installato già nel novembre 2022, con situazione ancora irrisolta "per motivi burocratici", continua a dire il sindaco di Portico).

Dopo la terza fase – quella della progettazione e appalti dei lavori da parte dell’Anas, durata fino alla fine del 2023 – nei primi mesi del 2024 è iniziata la quarta fase, quella dei cantieri, che è ancora in atto.

Dei tre cantieri aperti fra Dovadola e Rocca, sono stati conclusi i due in comune di Rocca, quello in località Pallareto e quello alle porte del paese, quest’ultimo a fine gennaio scorso. Resta aperto quello in comune di Dovadola, in località Pantera-Vallicelle, lungo 300 metri, in cui i lavori dovrebbero concludersi nella tarda primavera, stando alle promesse dell’Anas e dei rappresentanti del Governo, promesse fatte durante vari sopralluoghi effettuati nel 2024 dall’allora vice ministro dei Trasporti Galeazzo Bignami e dal sottosegretario allo stesso ministero Tullio Ferrante (accompagnato dalla deputata forlivese Rosaria Tassinari).

Alcuni mesi fa è iniziata la quinta fase, con l’apertura di altri tre cantieri: uno alle porte di Rocca verso Firenze e due in comune di Portico, fra Bocconi e San Benedetto, in località Prato Bovi (al km 148+200) e Crocino (al km 146+900- 147). In questi ultimi tre cantieri sono stati eseguiti i lavori preparatori e stanno per partire quelli di messa in sicurezza, con micropali, muri di sostegno e paratie, da concludersi a fine primavera. Conclusi questi lavori prima dell’estate, dovrebbe iniziare l’ultima fase su due frane ancora con semaforo a senso unico alternato: una alle porte di Portico, località Saldoni, in cui dovrebbe partire il cantiere prima dell’estate, e l’altra ad un km sopra Dovadola, località curva del Gobbo.

Per quest’ultima località l’Anas starebbe studiando il progetto: risistemare il breve tratto esistente o deviare il tracciato? Fra Bocconi e San Benedetto resta un semaforo installato dall’Anas nel novembre 2022 (prima dell’alluvione), quindi non per motivi tecnici collegati all’alluvione, ma per caduta massi e per cavilli burocratici "che dovrebbero risolversi presto, stando alle promesse dell’Anas", come sta dicendo da tempo il sindaco di Portico e San Benedetto Maurizio Monti.

In conclusione sembra di capire, soprattutto da quello che sostengono i sindaci di Dovadola Francesco Tassinari, di Rocca San Casciano Marco Valenti e di Portico e San Benedetto Monti, che sono in continuo contatto con i dirigenti dell’Anas di Bologna, entro il 2025 ci sarebbero buone prospettive per riportare la SS67 a percorribilità completa, tranne forse la frana sopra Dovadola. Questa visione positiva è condivisa anche dalla deputata Rosaria Tassinari, per 10 anni sindaca di Rocca San Casciano, che sta seguendo costantemente la situazione da Roma.