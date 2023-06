Loggia Beccheria, ecco i vincitori

Verranno annunciati e premiati questa sera al teatro Verdi di Forlimpopoli i giovani artisti che hanno partecipato al contest, promosso dal Comune artusiano, ‘L’arte si fa spazio’, che aveva lo scopo di coinvolgere giovani talenti nella valorizzazione della Loggia Beccheria e del centro storico della città. Il concorso ha visto la partecipazione di 15 studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì: i giovani hanno offerto la loro interpretazione del ruolo dell’arte nell’innovare il rapporto tra architettura e città pubblica, contribuendo con idee originali all’identità della Loggia Beccheria. Durante l’evento di premiazione, saranno esposte tutte le proposte candidate, condivise le valutazioni della giuria e premiati i progetti vincitori, con la consegna di premi, menzioni speciali e attestati. Cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Bando Rigenerazione Urbana 2021, il progetto architettonico e gestionale della Loggia intende creare nuove opportunità sociali ed economiche nel cuore storico della città.

Lo sviluppo dell’intero progetto è caratterizzato da un percorso partecipativo iniziato nel 2021 per accompagnare la redazione del nuovo piano urbanistico, proseguito nel 2022 con momenti di approfondimento sul centro storico e sulla Loggia Beccheria, nel quale si inserisce il contest. Gli stessi partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione delle opere, mentre attraverso una campagna di crowdfunding, la comunità sarà chiamata a contribuire alla trasformazione di questo spazio. Infine sarà sviluppato un confronto per condividere le modalità per gestire i servizi e le attività che daranno nuova vita alla Loggia.

ma.bo.