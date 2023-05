Loggiato Aldobrandini, spazio alle associazioni

Nei giorni scorsi si è svolta a Meldola la cerimonia di consegna dei nuovi spazi per le associazioni cittadine realizzati in pieno centro storico nel Loggiato Aldobrandini. L’edificio in cui trova spazio il bel loggiato, costruito nel 1609 e oggi di proprietà della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è uno dei più importanti della città bidentina sotto il profilo storico e architettonico.

La struttura è stata oggetto, in accordo con la precedente amministrazione, di un importante intervento di restauro e arredo, e concessa in uso dalla Fondazione al Comune di Meldola per fini civici e istituzionali. L’attuale amministrazione comunale ha assegnato adesso gli spazi tramite bando pubblico per l’appunto ad alcune realtà associative del territorio, ovvero: l’Archivio Digitale Romagnolo, il Circolo Acli ‘Il Ponte’, l’Asd Racing Team Le Fonti e l’Asd Scatenati. All’incontro per la consegna dei locali erano presenti i presidenti delle associazioni, il sindaco Roberto Cavallucci, gli assessori all’ambiente e alla cultura Filippo Santolini e Michele Drudi, diversi volontari e cittadini.

Il sindaco per l’occasione ha sottolineato il valore dell’associazionismo e del volontariato, ringraziando le realtà presenti per il contributo fondamentale che danno ogni giorno "per vivacizzare il tessuto sociale, culturale e sportivo della nostra città. Un grazie particolare va alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – ha aggoiunto il primo cittadino meldolese – con l’auspicio che le nuove sedi delle associazioni e gli splendidi spazi del Loggiato Aldobrandini, affacciato sulla piazza Felice Orsini, possano essere punti di riferimento per la cittadinanza e luoghi di sviluppo e di crescita civile non solo per Meldola, ma per tutto il nostro territorio".

o. b.