Lolletti: "Il mio ’Interno18’, scommessa produttiva"

Una nuova produzione della forlivese Sunset Produzioni si prepara a esordire sul grande schermo. Si tratta di ’Interno 18’, cortometraggio diretto da Matteo Lolletti che sarà proiettato in anteprima nazionale oggi alle 17.30 alla Sala San Luigi, nel contesto della 22ª edizione di SediciCorto Forlì International Film Festival. Scritto da Anita Rivaroli, Matteo Lolletti e Marco Bacchi, ’Interno 18’ racconta il weekend che Marco, 40enne tormentato, trascorre insieme a tre amici nella sua casa in montagna. Una scampagnata che si rivela ben presto per ciò che è davvero: un viaggio nel suo inferno psicologico. Il corto si identifica come una storia di profonda introspezione nata da due esigenze intrecciate.

"La prima – racconta Matteo Lolletti – era dare corpo a dinamiche che normalmente restano invisibili, trovando una forma leggibile per gli inferni psicologici che capita di attraversare. La seconda era raccontare percorsi che ho incrociato nella vita senza tradirli in una rappresentazione didascalica. È il tentativo di mostrare che certi dolori generano fantasmi necessari alla sopravvivenza, e che poi magari si può imparare a parlarci". Il set di ’Interno 18’ è stato interamente realizzato in Romagna, tra la Diga di Ridracoli e l’ExAtr a Forlì. Una scelta per nulla casuale, che dà vita a un corto in cui l’Appennino non è solo fondale: è sostanza.

Continua Lolletti: "C’è la scelta precisa di un radicamento, volevo che questi fantasmi interiori parlassero la mia lingua e avessero i colori delle nostre nebbie autunnali. E c’è anche una scommessa produttiva: dimostrare che da qui, dalla Romagna, dalla provincia, può nascere un cinema che dialoga con l’immaginario internazionale senza perdere dignità". Una scommessa vinta: ’Interno 18’ riceverà a SediciCorto il Premio ER Valore – Cinema in Regione, riconoscimento per l’opera che durante il festival meglio racconta e valorizza il territorio regionale. "SediciCorto è l’inizio esaltante di un percorso che nei prossimi mesi ci porterà in altri festival. In Italia non esistono molte alternative per i cortometraggi, e dopo i festival vedremo cosa succederà: sarebbe interessante farne un lungometraggio, crediamo che la storia abbia in sé la potenza per espandersi ed esplorare con più respiro questi labirinti interiori".

Intanto le attività di Sunset Produzioni non si fermano. A fine settembre è partita la produzione di un corto che condivide parte della troupe di ’Interno 18’ e c’è in ballo anche un altro progetto legato a una delle figure più rappresentative del territorio romagnolo: Pellegrino Artusi. "La situazione contemporanea del cinema italiano, dovuta ai decreti voluti da questo governo, è abbastanza disperata – conclude il regista –. Alcune regioni come la nostra riescono però a opporre forme di preservazione culturale: il cinema è un’arte di resistenza".

Martina Mastellone