L’omaggio della Polonia: "Don Francesco Ricci diventa commendatore"

La Polonia riconosce i meriti eccezionali del forlivese don Francesco Ricci e gli conferisce post mortem la Croce di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica. Si tratta di un riconoscimento alla vasta opera culturale, ecclesiale, missionaria, educativa ed editoriale del sacerdote che negli anni ‘70-‘80 del secolo scorso, ai tempi della ‘cortina di ferro’, si recava in Polonia ad aiutare la cosiddetta "Chiesa del silenzio". Lì conobbe importanti personaggi fra cui il giovane vescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, poi divenuto Papa Giovanni Paolo II.

Il presidente della Repubblica polacca, Andrzej Duda, ha insignito don Ricci con un’ordinanza firmata il 16 novembre 2023, formalizzata nel dicembre scorso e apparsa sulla gazzetta ufficiale polacca. La notizia è giunta solo ora in Italia attraverso una lettera dell’ambasciatore di Polonia presso la Santa Sede indirizzata a Marco Ferrini, presidente del Centro Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero sociale della Chiesa. La comunicazione è stata rilanciata e pubblicata dal settimanale ‘Tempi’ che riporta anche la motivazione dell’attestato in forma postuma: "In riconoscimento dei suoi meriti eccezionali nel promuovere la cultura polacca e per la sua attività a favore della trasformazione democratica in Polonia".

Don Ricci, prematuramente scomparso il 30 maggio del 1991, aveva fondato a Forlì nel 1966 il Cseo, Centro Studi Europa Orientale, e la casa editrice che pubblicò centinaia di numeri insieme ad altre collane e periodici. I testi arrivavano in Italia in modo clandestino portati dallo stesso don Ricci e dai suoi giovani amici e collaboratori: intellettuali, filosofi, poeti e uomini di cultura fra cui Stanislaw Grygiel, il cardinal Stefan Wyszynski e Karol Wojtyla, anche lui così pubblicato in Italia. Quei viaggi in Polonia e in altri Paesi dell’Europa dell’Est erano densi di incontri e amicizie, ma pure avventurosi e talvolta pericolosi, visto il controllo del regime comunista di allora.

Don Ricci, formatosi nel movimento di Comunione e Liberazione, elaborò la sua attività editoriale sempre facendo base a Forlì, nella sede di Viale della Libertà, dove ancora oggi l’editrice La Nuova Agape conserva quell’eredità editoriale e promuove nuove linee culturali seguendo quelle orme dopo l’incorporazione di Cseo ne La Nuova Agape. Negli anni scorsi a continuarne la memoria è stata anche l’associazione Don Ricci, confluita ora nel Centro culturale a lui dedicato (https://donfrancescoricci.it/).