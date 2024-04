L’omaggio di 100 bambini a suor Maria Luisa Zauli

"Con le celebrazioni del centenario della morte della nostra fondatrice, suor Maria Luisa Zauli, nativa di Dovadola, abbiamo coinvolto tutta Dovadola, la diocesi di Forlì-Bertinoro rappresentata dal vescovo Livio Corazza e la città di Forlì, con un’ampia rappresentanza di insegnanti, famiglie e bambini della scuola dell’infanzia delle nostre suore Francescane di via Achille Cantoni". La superiora generale delle suore Francescane dell’Immacolata di Palagano (Modena), suor Armanda Debbi, riassume così le celebrazioni per il centenario della morte di suor Maria Luisa Zauli, nata a Dovadola nel 1860 e morta nel 1924 a Manzolino di Bologna, fondatrice della suore Francescane dell’Immacolata di Palagano, che oggi sono 114 in varie città italiane, fra cui a Forlì in via Cantoni, dove gestiscono una scuola materna molto amata dai forlivese, e in Madagascar e Paraguay. Ricco il programma delle celebrazioni sabato scorso a Dovadola: accoglienza alla Badia di Sant’Andrea e poi visita alla casa natale di madre Zauli, nel centro storico di via Matteotti, dove hanno parlato il sindaco Francesco Tassinari (accompagnato dalla comandante dei carabinieri di Castrocaro, Paola Cazzato), il vescovo Livio Corazza, il parroco don Giovanni Amati e la superiora generale suor Armanda Debbi. Al termine le suore hanno deposto una corona alla lapide.

Significativo anche l’omaggio dei 100 bambini della scuola dell’infanzia di Forlì delle Francescane di via Cantoni, una corona di fiori raccolti nel prato della Badia, dove per tutta la mattina hanno festeggiato a loro modo il centenario: con giochi e canti, insieme a genitori e insegnanti. Commenta a questo proposito l’insegnante coordinatrice, Simona Savini: "La coroncina di fiori rappresenta il grazie di tutti i bambini forlivesi che hanno frequentato il Polo dell’infanzia delle suore Francescane di via Cantoni dalla fondazione nel 1885 ad oggi, attualmente un centinaio".

È seguita la messa nella Badia di Sant’Andrea presieduta dal vescovo Corazza, con il vicario generale don Enrico Casadei e il parroco don Giovanni Amati, animata dal coro, accompagnato al nuovo organo da una suora di Dovadola. Corazza ha ringraziato le suore fondate dalla madre Zauli, "che portano ancor oggi la radicalità del Vangelo insegnato da San Francesco e dalla fondatrice nella società italiana, in particolare a Forlì con la loro scuola dell’infanzia, e nel mondo". Le celebrazioni si sono concluse nel prato della canonica col taglio della torta per la gioia dei bambini.

Quinto Cappelli