L’omaggio: intitolati tre impianti a importanti figure dello sport

Si è tenuta ieri mattina a Forlimpopoli la cerimonia di intitolazione di tre strutture nell’area polisportiva Vitali di via del Tulipano. Il campo sportivo in erba sintetica porta ora il nome del maestro Primo ‘Sante’ Bastoni, la cui menzione sottolinea profonda umanità e sincera passione con cui seppe "trasmettere ai giovani i valori di rispetto, disciplina e impegno personale propri dello sport, sia come allenatore sia come insegnante". Bastoni ha allevato generazioni di giovani calciatori in paese e fu fra gli artefici del ‘Mercatino del calciatore dilettante’.

Il campo da basket a utenza libera è stato intitolato a Luigi Angelini e Enrico Aldini, "per le emozioni che hanno regalato al pubblico sul campo e per l’esempio che hanno saputo offrire ai più giovani". Aldini è stato giocatore e allenatore di basket e ha insegnato educazione fisica sia al liceo classico che allo scientifico. Angelini è stato uno storico cestista e coach.

Infine la nuova struttura del palasport porta ora la targa intitolata a Giorgio Giorgini, per la dedizione e la cura nella formazione dei più giovani ai valori di collaborazione, rispetto e impegno. Morto 30 anni fa, Giorgini insegnava alle medie di Forlimpopoli la mattina e la pallavolo al pomeriggio. "Vogliamo così onorare – hanno detto la sindaca Milena Garavini e l’assessore allo sport Adriano Bonetti – quattro cittadini emeriti di Forlimpopoli che si sono distinti". Alla cerimonia erano presenti i familiari e varie associazioni sportive.

Matteo Bondi