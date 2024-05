L’onda lunga del maltempo. Scuola in via Marconi, spostate 7 aule. Il Comune: "Anagrafe subito aperta"

Il maltempo di sabato lascia una scia di danni in molte zone della città. Tra i tanti edifici colpiti da grandine e pioggia anche alcune scuole superiori: "Dopo il nubifragio – spiega Valentina Ancarani, vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica – abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. La dirigente scolastica dell’Istituto Aeronautico ‘Baracca’ ci ha informato che il seminterrato era allagato. Abbiamo subito attivato l’azienda con cui abbiamo l’appalto per la manutenzione. Nella giornata di sabato sono state spostate delle attrezzature che rischiavano di rovinarsi e domenica la situazione è stata del tutto ripristinata. Oggi gli studenti sono andati regolarmente a scuola". Non solo l’Itaer ha dovuto fare i conti con la violenza della bomba d’acqua che si è scatenata qualche giorno fa: "L’Iti ha avuto due laboratori con infiltrazioni che si sono risolte in fretta grazie all’aumento delle temperature di domenica. Nello stesso edificio – sottolinea Ancarani – si sono allagati anche i locali tecnici interrati, oggi tornati quasi del tutto all’asciutto senza neanche l’uso di pompe drenanti".

La situazione più complessa si registra nelle sette aule ‘Marconi’ nell’omonima via, adibite dal periodo Covid a succursale del Liceo scientifico ‘Fulcieri’: "Qui ci sono stati danni significativi: oltre alle infiltrazioni nel tetto, è stato danneggiato il controsoffitto composto da pannelli simil polistirolo. Una parte è crollata e l’altra è compromessa. Stiamo verificando se ci sono guasti agli impianti, per ora gli spazi sono chiusi. I ragazzi sono rientrati nella sede centrale della scuola". Il nubifragio di sabato riporta alla memoria i difficili giorni dell’alluvione che ha sconvolto solo un anno fa la città e riaccende l’attenzione sui possibili interventi per prevenire gli eventi climatici estremi che ormai sono sempre più frequenti. "Alle aule ‘Marconi’ la violenza dell’evento è stata tale che abbiamo trovato all’interno anche parti di alberi e ghiande. Il tetto e i pluviali erano stati puliti il mese scorso ma la pioggia è stata tale che non è bastato questo intervento programmato. Il maltempo è un problema reale e nella progettazione occorre tenerlo in considerazione".

Anche l’ufficio Anagrafe in piazzetta della Misura è stato interessato da allagamenti. La consigliera Pd, Elisa Massa, aveva sollevato la questione che da tempo gli spazi fossero in attesa di trasloco nella palazzina ex Becchi, in corso delle Repubblica all’angolo con via Oberdan, attualmente in corso di ristrutturazione. Non si è fatta attendere la risposta da parte dell’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani: "Prendiamo atto dell’ennesimo attacco strumentale da parte della consigliera Elisa Massa, che sembrerebbe non avere altro da fare se non attendere un nubifragio. La situazione critica dell’ufficio Anagrafe è una delle tante eredità della sinistra che non ha mai svolto alcun intervento di manutenzione. Grazie all’intervento tempestivo dei nostri tecnici non c’è stato alcun disservizio".