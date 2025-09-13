Longlife, gioco di squadra con le eccellenze locali

Dopo la wellness valley, la Romagna celebra la nascita della Longlife Land. Se Cesena può essere considerata la base del primo distretto mondiale del wellness, è Castrocaro a salutare con un virtuale fiocco rosa la genesi della terra della longevità, del ben-essere, della bellezza. Una realtà che prende vita nella Lucia Magnani Health Clinic, collettore di eccellenze locali: un cantiere aperto destinato a coinvolgere realtà imprenditoriali leader nei rispettivi settori, accomunate dalla condivisione dei medesimi valori e dallo sguardo etico sul futuro, a partire da uno sviluppo sostenibile e destinato a schiudere nuove opportunità turistiche.

Una collaborazione che inizia a tessere la rete fra la Health Clinic e alcune delle più prestigiose aziende, espressione della ricchezza enogastronomica e artigianale della regione: dalla Tenuta La Pennita, all’agriturismo Il Casale Bio, dalla Tenuta Pandolfa alla Tenuta Fiorentini a Gardini Cioccolato di autore.

Un progetto di strategia territoriale integrata intenzionato a schiudere nuove opportunità turistiche, ideato da Lucia Magnani, ad con il supporto del professor Luigi Angelini, già pioniere della Wellness Valley. Occasione per il lancio della Longlife Land la visita di dodici giovani ricercatori coinvolti nel NBCF (National Biodiversity Futur Center) Upskilling Program, promosso in collaborazione con Deloitte, Luiss Business School e Cnr. Talenti impegnati in un programma di comunicazione sulla biodiversità e protagonisti di un viaggio studio per esplorare realtà virtuose del Bel Paese.

La LMHC non è stata scelta a caso: attraverso una prospettiva olistica, la struttura castrocarese si occupa di biodiversità, farmacologia, nutrizione e salute umana, con l’obiettivo di progettare soluzioni innovative e sostenibili che promuovano il benessere dell’uomo, preservando la ricchezza naturale del pianeta. "Da tempo avvertivo l’esigenza di dar voce alle eccellenze del territorio, mettendo a sistema mondi diversi, esterni alla nostra struttura, creati da imprenditori che hanno dato vita a progetti straordinari – le parole di Magnani, che ha sottolineato il legame indissolubile tra la salute dell’uomo e quella dell’ambiente –. La visita di questi giovani ricercatori rappresenta un’importante occasione di confronto e di crescita reciproca, in linea con la nostra missione di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile".

Sostenibilità è la parola chiave. "Conoscere Lucia Magnani, visitare realtà come la Lucia Magnani Health Clinic e assistere alla nascita del progetto Longlife Land è una lezione fondamentale – dichiara Gabriele Micozzi, docente universitario e curatore del ‘viaggio’ formativo dei ricercatori –. Qui i nostri talenti non vedono solo un modello di business di successo, ma imparano come una visione imprenditoriale possa integrare salute, territorio e sostenibilità, creando un ecosistema di valore".

Se oggi parlare di longevità è un trend modaiolo, così non era 15 anni fa quando Magnani mise a punto la formula di lunga vita: "L’obiettivo della medicina era quello di curare i malati, il nostro quello di mantenere la salute più a lungo, investendo su metodo basato su evidenze scientifiche".

Un progetto volto a traghettare l’identità turistica locale nel futuro, associando alla Longlife Land la promozione delle esperienze e dei servizi, la scoperta del territorio, e ancora collaborando con Visit Castrocaro per valorizzare centri storici ed eventi dedicati, secondo un approccio professionale finalizzato al riposizionamento sul mercato. "Il turista ricerca l’autenticità attraverso esperienze immersive: calarsi nel bello crea benessere", la chiusura di Magnani.

Francesca Miccoli