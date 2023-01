’Lontano da te’: il nuovo singolo dei Ferrinis

Continuano a sfornare nuovi pezzi i Ferrinis, duo musicale composto dai giovani fratelli forlivesi Maicol Ferrini e Mattia Ferrini. Il loro ultimo pezzo si intitola ‘Lontano da te’. Il testo racconta di una storia d’amore in cui i protagonisti non riescono ad allontanarsi l’uno dall’altra nonostante stiano attraversando un momento di crisi. Il video di questa canzone è stato realizzato interamente in 3d ed è ambientato su un’astronave che sfreccia attraverso lo spazio. Il videoclip ufficiale è disponibile sul canale YouTube ‘Ferrinis official’.