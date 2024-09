L’Opa su Unieuro. Cda spaccato sui francesi. Nicosanti non ci sta:: "Offerta incongrua"

Un consiglio d’amministrazione terminato tardissimo mercoledì, in cui Unieuro si è spaccata di fronte all’Opa (offerta pubblica d’acquisto) del gruppo francese Fnac Darty, che si occupa di vendere elettronica al dettaglio, esattamente come il colosso forlivese. Da lunedì, dopo aver ricevuto l’ok della Consob, i transalpini compreranno azioni Unieuro: il valore è di 11,94 euro l’una (11,66 la quotazione di ieri), comprensivo di un’azione di Fnac Darty (30 euro) ogni 10 di Unieuro. Cifra non congrua, hanno detto 5 membri del cda su 11. Altri 5 hanno parere opposto, uno si è astenuto.

Va detto che in nessun caso il loro parere sarebbe stato vincolante: l’offerta francese è rivolta direttamente agli azionisti. Nè, scrive l’azienda forlivese, "può essere inteso come una raccomandazione ad aderire o non aderire". Tuttavia, insieme al comunicato stampa, ieri è stato diffuso un documento di 76 pagine. Nel quale Unieuro vede numerosi aspetti che ritiene non convincenti. Ci sono anche due relazioni ‘tecniche’ degli advisor finanziari Mediobanca ed Equita. Che ‘promuovono’ l’offerta. Anche se la seconda società "colloca l’offerta nella parte bassa della forchetta di valori individuati". In sostanza, la proposta poteva essere più ricca.

Su questo si è diviso il cda. Da notare il ‘sì’ dei due consiglieri espressione del gruppo delle comunicazioni Iliad: l’amministratore delegato italiano Benedetto Levi e il manager Giuseppe Nisticò. Ieri Iliad non ha voluto commentare l’Opa, ma l’orientamento dei due fa dedurre che l’azienda – a sua volta francese – sia pronta a cedere il suo 12%. Con loro, sono favorevoli Laura Cavatorta, Alessandra Stabilini e il presidente Stefano Meloni. Tra i contrari, spicca Giancarlo Nicosanti, forlivese, cresciuto in azienda fin dai tempi di MarcoPolo, amministratore delegato. Con lui il direttore generale Maria Bruna Olivieri e tre indipendenti: Alessandra Bucci, Pietro Caliceti e Paola Elisabetta Galbiati (astenuto Daniele Pelli).

"Il corrispettivo offerto fa riferimento a un livello di prezzo del titolo Unieuro tra i minimi storici dalla quotazione in Borsa, che risente di condizioni generali del settore e di contingenze di natura macroeconomica, esogene alla società. Pertanto, non è rappresentativo neppure sotto il profilo finanziario e borsistico". Queste parole sono attribuite proprio a Nicosanti e al direttore generale Olivieri. Insomma, l’offerta francese "non riflette adeguatamente il valore reale e prospettivo di medio-lungo termine". Si ritiene che "le azioni Unieuro presentino elevate potenzialità di crescita di valore, tenendo conto della solidità patrimoniale e della posizione di leader". Per Nicosanti e Olivieri, l’offerta "non remunera adeguatamente gli azionisti".

Se su questi aspetti le valutazioni divergono, il resto del documento è condiviso. E vengono sottolineate altre criticità, sulle quali concorda anche chi ha ritenuto congrua l’Opa. "Gli offerenti – si sottolinea – non hanno ancora concordato un piano industriale". Si premette che "gli offerenti non prevedono alcuna modifica della sede legale di Unieuro, intendono mantenere tutti i dipendenti e non prevedono alcuna modifica sostanziale dei contratti di lavoro. Non si prevede che l’Opa abbia conseguenze negative". Tuttavia, "il cda avrebbe auspicato maggior chiarezza" su "possibili ricadute sul mantenimento della sede e sui livelli occupazionali".

Sullo sfondo, un’eventualità: "Gli offerenti non escludono di valutare ulteriori operazioni e/o riorganizzazioni", compresa una "una fusione di Unieuro in una società controllata". In ogni caso, si ribadisce, Unieuro uscirebbe dalla Borsa.

Ieri sera, Fnac Darty ha comunicato di "aver preso atto" della posizione di Unieuro, ricordando un "premio del 42% rispetto al valore del 15 luglio". Ritiene inoltre che l’offerta sia "un’opportunità strategica unica per la creazione di un leader europeo nella vendita al dettaglio specializzata, a beneficio di tutti gli stakeholder di Unieuro".